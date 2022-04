Açores com 2.225 casos em sete dias e quatro mortos

Os Açores registaram nos últimos sete dias 2.225 casos de covid-19 e quatro falecimentos, na sequência de 7.421 testes, sendo 1.959 os casos ativos, menos 292 do que na semana anterior, divulgou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

O boletim diário revela que 2.513 pessoas recuperaram da doença, tendo os falecimentos tido lugar na ilha Terceira (2), Santa Maria e São Miguel.

Há 25 doentes internados nos hospitais regionais, sendo 15 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (um em cuidados intensivos), sete no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo e três no Hospital da Horta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em todo o arquipélago há 216.361 pessoas com a vacinação completa (91,5%) e 122.780 (51,9%) tomou já a dose de reforço.

Desde o início da pandemia, os Açores registaram 76.459 casos e 74.033 recuperações, a par de 105 mortes.

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.