"Acordo impõe-se mais do que nunca, só falta vontade política", dizem médicos

Numa semana em que as notícias sobre os constrangimentos nas urgências se sucedem, Ministério da Saúde e sindicatos médicos voltam a sentar-se hoje à mesma mesa, pelas 16:00, para retomar as negociações. O Governo fez saber que quer discutir o regulamento de funcionamento das USF e dos CRI. E os sindicatos que querem voltar aos três pontos que estavam a ser discutidos. Mas esta manhã o SIM entregou uma proposta ao ministro em que avança com um aumento intermédio para 2024 para todos os médicos.