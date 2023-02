Ações de luta pela justiça climática definem-se em Coimbra

O 8º Encontro Nacional pela Justiça Climática começa esta sexta-feira e pela primeira vez vai sai de Lisboa em direção a Coimbra. O primeiro dia acontece no atelier A Fábrica e o segundo (sábado) será no Departamento de Física da Universidade de Coimbra. É neste encontro que será marcado o tom para a luta pela justiça climática ao longo do próximo ano.

Ivan Barbeira, membro da organização do encontro e do coletivo Climáximo, explica que este encontro anual é importante para aprender mais sobre os vários movimentos que lutam contra as alterações climáticas. "O encontro foi criado com o intuito de termos um espaço para as organizações se poderem conhecer e aprender umas com as outras. Mas também se abre à participação pública de quem esteja interessado em desenvolver as suas capacidades ou perceber melhor como é que pode lutar contra as alterações climáticas", resume ao DN.

Neste fórum participam organizações e coletivos direta ou indiretamente ligados à luta climática pois "este é um assunto que é tanto ambiental como social".

O encontro vai na sua oitava edição e até aqui tinha tido sempre lugar em Lisboa. Este ano a organização conseguiu cumprir o desejo antigo de fazer este evento em Coimbra. O aparecimento do covid-19 em 2020 atrasou esta descentralização, tal como a recuperação dos anos seguintes, mas finalmente tornou-se possível. "O objetivo é descentralizar a participação política mas também conseguir que as pessoas do Norte e do Sul se encontrem aqui no Centro. Essencialmente descentralizar centralizando".

Neste primeiro dia do evento, além da sessão de abertura e de um momento mais informal e de convívio, é promovida uma conversa sobre o MetroBus e a ferrovia em Coimbra. Foram convidadas organizações desta cidade para falar sobre este tema e trocar ideias sobre os caminhos para melhorar a mobilidade.

O segundo dia será o mais dinâmico com diversos temas desde a democracia energética à questão do gás natural e da transição agrícola. "Queremos pôr toda a gente a pensar e a debater, e ver se daqui se concretiza algo, se damos mais força ao movimento", diz Ivan Barbeira.

Todo o programa é composto por sugestões dos movimentos que estão a coorganizar este encontro de forma a diversificar os temas. Entre as organizações e coletivos responsáveis por este encontro estão a Greve Climática Estudantil, a Climáximo, a Zero ou a Scientist Rebellion.

O Encontro Nacional para a Justiça Climática é marcado para os primeiros meses do ano para que os movimentos marquem o tom para o ano que se segue, além de uma retrospetiva de tudo o que foi feito no ano anterior. "É onde apontamos o que queremos fazer e como é que vamos mudar. Por isso é sempre importante termos um momento presencial em que aprendemos como é que vamos fazer a mudança", explica o membro da Climáximo.

"No final o que nós queremos é trazer mais pessoas e fazer crescer o movimento. Felizmente nos últimos anos a discussão já não é se há ou não alterações climáticas e mais o que podemos fazer e como é que fazemos. É uma questão de ação ou inação", termina Ivan Barbeira.