A5 reaberta ao trânsito depois de acidente que provocou um morto

Um acidente ocorrido este domingo de manhã na A5 fez um morto e três feridos, obrigando ao encerramento total da via no sentido Cascais-Lisboa. O trânsito na A5 no sentido Cascais-Lisboa foi retomado cerca das 10:50, anunciou a Brisa.

A Brisa Concessão Rodoviária informou que a via foi reaberta ao trânsito no sentido Cascais-Lisboa entre os nós de Oeiras e do Estádio Nacional.

O acidente aconteceu às 07:55 da manhã, quando um veículo se despistou na zona de Paço de Arcos, causando a morte de uma mulher de 52 anos e três feridos ligeiros, que foram assistidos no local e transportados de seguida para o hospital, disse fonte da GNR.

O trânsito esteve interrompido para limpeza da via, mas a circulação já foi entretanto normalizada.

No local estiveram 22 operacionais e nove viaturas no local, incluindo Bombeiros, INEM, GNR e Bri