Abusos sexuais. Padre tentou entregar-se à PGR, mas não conseguiu

O padre Anastácio Alves, acusado de cinco crimes de abusos sexuais contra menores, tentou entregar-se, na quinta-feira, à Procuradoria-Geral da República (PGR) para ser constituído arguido e notificado da acusação, mas sem sucesso, segundo o Observador. Não foi recebido e saiu em liberdade com a indicação de que deveria dirigir-se ao tribunal do Funchal.

Em 2018, perante uma queixa de um crime de abuso sexual contra um menor, o padre desapareceu do Funchal, onde era pároco, e cinco anos depois decidiu entregar-se às autoridades. "Estou cá, pode parecer banal mas é sincero, primeiro que tudo para colaborar com a Justiça, para assumir as minhas responsabilidades, e também para ajudar a auxiliar as vítimas", disse ao jornal.

Formalmente acusado, à revelia, de cinco crimes de abuso sexual, em 2022, Anastácio Alves e a equipa de advogados foram reencaminhados para o Gabinete de Documentação e Direito Comparado quando chegaram à PGR, em Lisboa. Isto porque, na altura da acusação, em 2022, a PGR informou que tinha sido pedida cooperação internacional a França para localizar o padre, que estava então em parte incerta.

Ao pároco foi dito que "o pedido de cooperação judiciária era para ser cumprido em França" e, por isso, aquele gabinete "não tinha competências" para tratar do caso, explicou ao Observador o advogado Miguel Santos Pereira.

Agora, os representantes do pároco informaram ao jornal que vão entregar um requerimento no Ministério Público do Funchal para que a notificação da acusação possa ser feita em Lisboa.

Explica o Observador que os advogados de Anastácio Alves tentaram entrar em contacto com a procuradora-geral Lucília Gago, mas também sem sucesso. Cerca de uma hora depois, uma funcionária da PGR indicou que o pároco teria de se deslocar à Madeira, uma vez que é lá que se encontra o tribunal responsável pelo processo.

"Fica difícil para um advogado e para o seu constituinte colaborar com a justiça quando a justiça não quer colaborar", disseram os advogados ao Observador.