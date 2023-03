Abuso de menores. Hierarquia da Igreja inicia operação de controlo de danos

Consciente da tempestade desencadeada pela conferência de imprensa com que reagiu ao relatório da comissão que analisou os abusos de menores, a hierarquia da Igreja Católica iniciou ontem uma operação de controlo de danos, aparentando serem os seus principais pivots o arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, e o bispo de Angra, Armando Esteves Domingues. Os dois assinaram comunicados anunciando a suspensão de padres suspeitos de abusos: um em Évora e dois nos Açores (um da Ilha Terceira e outro de São Miguel).

Essas notícias surgiram no mesmo dia em que, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, se aprovaram por unanimidade requerimentos do PSD e do Chega convocando o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), bispo José Ornelas, a comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht (que a pedido da CEP investigou o abuso de menores na Igreja) e a ministra da Justiça.

"Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O bispo Ornelas disse que recebeu a convocatória com "satisfação". "Da minha parte e da parte da Conferência Episcopal Portuguesa, estamos totalmente disponíveis para prestar todos os esclarecimentos necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis", afirmou.

"Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade", assegurou o presidente da CEP, acrescentando que a audição parlamentar é "um ponto positivo que vai ao encontro de algumas decisões tomadas na última Assembleia Plenária do episcopado português", realizada na sexta-feira, em Fátima.

Segundo acrescentou, estas decisões já estão a "ter consequências práticas, desde logo na atuação, por parte de algumas dioceses que receberam as listas [de nomes de alegados abusadores] elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos Diocesanos e dos Institutos de Vida Consagrada".

"Se me pergunta se a Igreja tem que apoiar, tem que ajudar a vítima, tem que estar com o sofrimento da vítima, não é Igreja se não fizer."

"Todos nos empenhámos (...) para tornar transparente (...) esta investigação, que penso não deixa ninguém indiferente", afirmou, acrescentando que "as medidas já tomadas e que continuarão nos próximos dias [a ser postas em prática] são sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e jovens, porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja, aquilo que é o seu papel e aquilo que ela pretende fazer".

Arcebispo contraria CEP

Em Évora, entretanto, o arcebispo Senra Coelho contrariou objetivamente o que a CEP havia dito sobre o não-pagamento de indemnização, dizendo que sim, haverá direito a pagamentos quando houver decisões judiciais nesse sentido.

"Se a Igreja, como instituição, tiver responsabilidades e for chamada a indemnizar, claro que tem que indemnizar. Quanto? É o poder judicial que o diz", afirmou o prelado alentejano. Sublinhando de seguida: "Se me pergunta se a Igreja tem que apoiar, tem que ajudar a vítima, tem que estar com o sofrimento da vítima, não é Igreja se não fizer."

joao.p.henriques@dn.pt