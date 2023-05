Abrem inscrições para as bolsas Sara Carreira

As inscrições para as bolsas de estudo Sara Carreira abrem já no próximo dia 7. Tratam-se de apoios a crianças e jovens em situação de carência económica que, à data da candidatura, apresentem idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos, residentes em Portugal Continental e Ilhas, que frequentem o sistema de ensino nacional.

Em nota enviada às redações. a Associação Sara Carreira, constituída em 2 de maio de 2021, em memória da jovem malograda cantora, explica que estas bolsas têm "como principal objetivo apoiar crianças e jovens talentosos, mas com dificuldades financeiras, na concretização dos seus sonhos pessoais e profissionais, dando assim continuidade ao estilo de vida generoso da Sara e à sua forma de estar perante os outros".

A associação atribuirá este ano mais 10 novas bolsas de estudo adaptadas às necessidades específicas de cada bolseiro selecionado

As candidaturas estão abertas entre 7 e 31 deste mês, no site da associação, www.saracarreira.com. O e-mail: info@saracarreira.com estará também disponível para esclarecer dúvidas relativamente a este processo das candidaturas.

Segundo a referida nota, o processo de seleção engloba diversas fases:

1ª Receção das candidaturas;

2ª Análise das candidaturas de acordo com os 3 critérios basilares de seleção: talento e/ou desempenho académico, condição socioeconómica e a atitude de acordo com os valores da Associação: família, credibilidade e compromisso;

3ª Entrevista presencial;

4ª Análise das candidaturas pelo júri de seleção nomeado pela Direção da Associação Sara Carreira e validação da seleção dos candidatos pela família Carreira;

5ª Visitas domiciliárias realizadas pela coordenadora das Bolsas de Estudo e pelas assistentes sociais da ASC aos candidatos selecionados;

E a última fase, que será um encontro com a família Carreira, no qual os candidatos serão informados se vão ou não ser contemplados com a Bolsa de estudo a que se propuseram.

Ainda segundo a nota de imprensa "a Associação Sara Carreira já conta com 35 bolseiros". Os novos bolseiros serão conhecidos no programa "Sementes do Futuro", a ser transmitido pela SIC.