A2 cortada no sentido norte-sul na zona do Seixal

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária naquela autoestrada foi cortada, temporariamente, às 13:45 para a assistência às vítimas do acidente.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal referiu que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 13:01, ocorreu ao quilómetro 14 da A2 no sentido norte-sul, junto ao nó do Seixal.

A mesma fonte adiantou que o sinistro envolveu dois automóveis e provocou quatro feridos, cuja gravidade, para já, não soube precisar.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Cacilhas, Amora, Castanheira do Ribatejo, a GNR, a Brisa e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 19 operacionais, apoiados por nove veículos.