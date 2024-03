A "Sentinela" assume carta de ameaça à editora britânica e queixa-crime contra autoras

Paula Meneses, a investigadora do CES que o DN revelou ser a "Sentinela", retratada como "cúmplice" e "facilitadora" no artigo sobre o centro português num livro sobre assédio sexual na academia, assumiu este sábado a autoria da carta de cease-and-desist enviada à Routledge, que levou à "despublicação" do livro.