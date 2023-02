"A saúde nas prisões tem de ser tratada como questão de saúde pública, e não marginalizada"

É dirigente da Organização Mundial de Saúde (OMS) e esteve a coordenar o relatório sobre saúde prisional. Olhando para os 36 países avaliados que balanço faz?

Eu diria que o balanço mais importante deste segundo relatório, e face aos dados que recolhemos, é que ainda temos muito a fazer para melhorar a capacidade dos países na recolha de dados sobre a saúde das pessoas nas prisões. É fundamental que os países invistam mais nos sistemas informativos, porque sem dados sobre a saúde das pessoas não se podem fazer recomendações para mudanças de políticas ou para medidas corretivas que poderão ajudar na melhoria dos cuidados prestados. Obviamente que há alguns dados que nos permitem observar haver sistemas que funcionam, mas há situações em que não há e em que ficamos sem saber qual é a realidade.

É uma situação transversal aos 36 países ou há diferenças entre países mais ricos e mais pobres?

É uma situação transversal, mas com diferenças. Aliás, temos países que podem não estar integrados no espaço da União Europeia, que são capazes de nos dar dados extremamente importantes, mas que não nos conseguem dar outros que consideramos essenciais, porque os sistemas de informação não estão preparados para os recolher. Há uma multiplicidade de situações e de diferenças que não têm necessariamente a ver com o facto de os países estarem dentro ou fora da UE. A verdade é que há diferenças entre países, regiões e até entre prisões do mesmo país.

É possível fazer melhorias que podem levar a melhores resultados de saúde se lutarmos contra esta sobrelotação. E tanto podem ser medidas aplicadas antes da sentença, como durante ou já quase no fim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que identifica como o que há de pior e mais afeta a saúde nas prisões, tendo que ser melhorado?

Há uma questão que é muitas vezes referida e que tem um impacto enorme na saúde das pessoas que estão nas prisões, mas nos profissionais de saúde que os tratam também. É a sobrelotação, porque isso reflete-se logo no número de profissionais que estão disponíveis para garantirem a prestação de cuidados de saúde a todos os que ali estão e até mesmo na sua segurança, porque deixam de ser suficientes. Consideramos muito importante, e é uma das recomendações que o nosso relatório faz, que os países invistam mais em medidas alternativas que evitem a sobrelotação. Recentemente, com a covid-19, vimos que é possível fazer melhorias que podem levar a melhores resultados de saúde se lutarmos contra esta sobrelotação. E tanto podem ser medidas aplicadas antes da sentença, como durante ou já quase no fim.

Quer dar exemplos?

Há países em que o consumo de drogas é criminalizado, não é o caso de Portugal, mas há pessoas que estão presas por consumirem, quando deveriam ser cada vez mais canalizadas para centros de tratamento e para outro tipo de apoios que não a prisão. Também há países em que o trabalho sexual é criminalizado, e nos quais temos, sobretudo, mulheres presas por este motivo. Outra área em que se tem de trabalhar e onde podem ser encontradas medidas alternativas é a da Saúde Mental, porque, muitas vezes, encontramos entre a população que está encarcerada pessoas com vulnerabilidades psicossociais, com histórias já de doença, e para as quais é preciso haver outro tipo de medidas para as poder ajudar e tratar. Ou seja, as sentenças, por vezes, não são proporcionais aos crimes e esta é uma das áreas em que consideramos que os países devem investir mais para evitarem a sobrelotação e melhorarem a saúde e os cuidados a estas pessoas.

Não podemos esquecer que o fim último da prisão e da condenação é a reabilitação, portanto devem existir respostas neste sentido.

O relatório refere que um terço dos reclusos sofre de transtornos mentais. Isso quer dizer que os Estados têm de ter uma abordagem mais psicossocial para estas situações do que de justiça?

É um pouco como antigamente, as pessoas eram levadas para os manicómios e ficavam lá presas por não haver respostas sociais. Obviamente que aqui estamos a falar de pessoas que cometeram um crime e a cumprir uma pena, mas não podemos esquecer que são pessoas com um diagnóstico de doença mental. E, como acontece com quem consome drogas, necessitam do tratamento adequado. É um facto, é necessário que os países invistam mais nas respostas psicossociais, tanto psicológicas, mentais e sociais, para poder ajudar no tratamento destas pessoas e na sua reabilitação. Não podemos esquecer que o fim último da prisão e da condenação é a reabilitação, portanto devem existir respostas neste sentido. Os governos devem ter em mente este objetivo quando preparam as respostas para esta área.

Este aspeto também é uma realidade transversal aos países?

É transversal, mas também com diferenças. Encontramos pessoas nas prisões com patologias e pré-patologias que acabam por se agravar com a passagem pela prisão e pela privação de liberdade. Por outro lado, também temos situações em que a prisão é a oportunidade para o contacto, pela primeira vez, com cuidados de saúde, e também é importante frisar isto. As prisões podem ter um papel extremamente importante como fornecedores de cuidados de saúde para as populações que nunca tiveram acesso a alguns cuidados, como vacinação, tratamento das hepatites ou do HIV. Isto é muito importante, porque, por norma, as populações nas prisões vêm de camadas sociais vulneráveis.

As doenças mais comuns nas prisões estão associadas às dependências, como as hepatites, mas também já há uma taxa elevada de doenças crónicas e até de cancro. Os países estão preparados para tratar estes doentes corretamente?

Eu diria que este é um problema que se enfrenta não só nas prisões, mas na sociedade, porque se vive mais tempo e o tratamento destas doenças tem um custo enorme para qualquer sistema de saúde. Quando falamos de populações mais vulneráveis, como a das prisões, as dificuldades são acrescidas, pelo simples facto de estas pessoas estarem encarceradas e não terem liberdade de escolha - quem está fora sempre pode ter a oportunidade de optar por uma resposta no setor público ou no privado. Nas prisões, apenas se tem acesso ao sistema contratado e disponível. Daí que a responsabilidade do Estado na prestação dos cuidados seja extremamente importante. E no que toca ao tratamento de doenças crónicas e do cancro os cuidados implicam uma rede de profissionais específicos e o acesso a cuidados mais complexos e, aqui, todos os Estados têm um caminho a fazer dentro das prisões. Se em muitos países, fora das prisões, o caminho que vai desde o diagnóstico até ao tratamento de uma pessoa com cancro, nas prisões, por causa das barreiras físicas e psicológicas, é muito mais complicado. E há um longo caminho a fazer em relação a respostas mais complexas em termos de cuidados. É preciso um maior investimento dos países para que estas pessoas possam ter mais rapidamente acesso a um diagnóstico e ao tratamento.

A questão do suicídio pode ser melhorada. Em primeiro lugar, com um bom diagnóstico, com uma boa deteção da existência de doenças mentais logo à entrada da prisão, e depois com cuidados durante a estadia para se poder prevenir estes casos.

Isso não acontece em relação a outras doenças...

Em relação à resposta do tratamento do HIV, das hepatites e da tuberculose já se fez um longo caminho dentro das prisões na Europa e com bons resultados. Por exemplo, conseguiu-se uma enorme redução de casos de tuberculose. Nestas áreas, as pessoas entram e têm acesso a cuidados, à medicação e até à continuidade do tratamento fora da prisão.

O suicídio continua a ser a principal causa de morte nas prisões. Como é que a questão pode ser tratada?

É uma situação que pode ser melhorada. Em primeiro lugar com um bom diagnóstico, com uma boa deteção da existência de doenças mentais logo à entrada da prisão e depois com cuidados durante a estadia para se poder prevenir que os casos aconteçam. A Saúde Mental é muito relevante nas prisões, por isso digo ser extremamente importante que os Estados invistam nesta área, é aquela em que podemos obter melhores resultados. Obviamente que, e apesar das medidas que possam ser tomadas, sabemos que quando uma pessoa se quer suicidar encontra muitas vezes o momento e a situação acontece, mas há que tentar colocar em prática medidas que possam prevenir estes casos e começar por uma boa identificação do problema e uma boa gestão da doença.

No relatório hoje divulgado a OMS recomenda mais investimento em profissionais de saúde nas prisões. Este é um dos grandes problemas?

É um problema grande. Na maioria das prisões há falta de recursos humanos nesta área. Começa por não existirem os recursos necessários ao funcionamento das prisões, o que gera uma ineficiência que acaba por se refletir no resto. Também é uma área em que os Estados devem investir em modelos alternativos, que devem ser testados. Por exemplo, Portugal tem um modelo interessante de gestão partilhada entre Justiça e Saúde, os profissionais não fazem parte dos quadros das prisões, mas vão às prisões. É importante que os países estudem vários modelos, mas também é importante a formação contínua para estes profissionais, porque eles são agentes para a promoção da saúde.

As diferenças na abordagem da saúde entre países tem a ver com os modelos de tutela em que as prisões estão integradas?

Este relatório e o anterior permitiram-nos descobrir diferentes realidades entre países e dentro dos próprios países - há casos em que a autoridade que reporta as condições de saúde nas prisões é regional, nem sequer é nacional. A organização dos sistemas de saúde nas prisões é extremamente importante e temos vários tipos de modelos. Como disse, Portugal tem uma tutela partilhada entre ministérios, Justiça e Saúde, mas existem outros países em que houve uma transição total para a Saúde, e que correu bem, e outros que tentaram isto e não correu tão bem, porque quando os cuidados transitam da Justiça para a Saúde temos de ter a certeza que a tutela da Saúde está preparada com um orçamento para esta área e para assumir todas as responsabilidades, nomeadamente com os profissionais. E nem sempre isso acontece. Portanto, temos vários modelos que correspondem a várias realidades, mas o mais importante é que estes funcionem bem e de maneira a poder responder às necessidades das pessoas nas prisões. Por outro lado, e independentemente do modelo que um país possa escolher, é fundamental que esteja garantida a independência clínica, o que, muitas vezes, quando a tutela é só da Justiça é extremamente complexo.

Por fim, o que esperam que aconteça depois da divulgação deste relatório?

A primeira coisa que esperamos é, no fundo, o que vai acontecer esta semana em Portugal, que é a possibilidade de discutir abertamente as questões da saúde prisional - e, por isto, também quero felicitar o Governo português que aceitou receber a OMS para o lançamento deste relatório. O facto de termos na sessão de lançamento do relatório os ministérios da Saúde, da Justiça e da Ciência e Ensino Superior é muito importante para o diálogo e para em conjunto se poder abordar as questões necessárias à melhoria do estado da saúde nas prisões. A segunda coisa é que sejam tomadas medidas de melhoria em relação aos sistemas de informação nas prisões. É importante recolher informação sobre a saúde das pessoas até para ser possível depois uma ligação à comunidade e ao sistema nacional de saúde. A terceira coisa é que a saúde nas prisões seja considerada uma questão de Saúde Pública e não uma área completamente à parte ou marginalizada. Há que reforçar o acesso aos serviços para qualquer pessoa, independentemente do sítio em que se encontre. O acesso à Saúde é um direito universal e básico.