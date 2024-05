"A presença de compostos farmacêuticos e de higiene pessoal nos oceanos é preocupante"

A 22 de novembro, o Instituto de Altos Estudos, da Academia das Ciências de Lisboa, dá seguimento ao ciclo de conferências O Futuro do Oceano (via Zoom, às 18.00 horas). O encontro com o tema O Oceano na Agenda das Nações Unidas conta com a presença de Maria João Bebianno docente na Universidade do Algarve, doutorada em Ecotoxicologia Marinha e em Oceanografia, que leva a debate A Avaliação Mundial do Oceano.