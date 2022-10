A "perseguição à Igreja", a "traição" e os "valores que estão a voar"

A estrada vai mais vazia do que é hábito, os postos de apoio bem o notaram. Apesar de não terem sido ainda divulgados números oficiais, os voluntários que há dezenas de anos auxiliam os peregrinos que caminham a partir do norte do país em direção a Fátima, sabem que "são muito menos". Mas ninguém estabelece qualquer relação entre este facto e o momento controverso que atravessa a Igreja Católica, por causa das acusações de abusos sexuais no seio da instituição, vindas a público nos últimos dias (ver mais na página 13).

"O peregrino com fé não se deixa abalar por isto", afirma ao DN Faustino Ferreira, responsável pelos postos de apoio do Movimento da Mensagem de Fátima, que resume assim a resposta. Há 34 anos que este leigo se dedica ao acolhimento de peregrinos e não tem dúvidas que "o que está aqui em causa é uma perseguição à Igreja. É uma traição ao cristão". É dia 11, o último dos quatro dias em que a tenda de apoio está montada na junto à ladeira das Leais, à saída da cidade de Pombal. E enquanto o grupo espera por peregrinos - coisa rara e nunca vista, em anos anteriores - e pela missa que o padre Orlandino Bom há-de celebrar, ali mesmo, por volta do meio dia, há tempo para que os sete voluntários contem como dois anos de pandemia mudaram os hábitos:

"As pessoas aproveitaram muito os últimos fins de semana para peregrinar. Quem foi a Fátima viu isso. Esteve sempre cheio o recinto", revela Faustino.

Uma das voluntárias tem outra opinião. "Antigamente as pessoas metiam uma semana de férias para fazer esta peregrinação. Agora não. Há muita gente que não trabalha, outros não podem tirar esse tempo". Não foi o caso de Carlos Rodrigues, natural de Vouzela, funcionário de uma empresa da Figueira da Foz. Diz ao DN que vai a Fátima "por desporto", há mais de dez anos. Desta vez juntou-se a ele um casal amigo, emigrantes em França. Entre o grupo, as opiniões dividem-se. O casal está incomodado com as notícias dos últimos dias, a ele não o perturbam.

© Nuno Brites / Global Imagens

Diamantino espera no carro pelo grupo que acompanha há três dias, vindo de Nelas, Viseu. A mulher, Prazeres Filipe, faz a peregrinação pela primeira vez, ao lado do experiente Eduardo, que com esta cumpre a sua 28.ª ida a Fátima a pé. O casal regressou agora a Portugal definitivamente, ao cabo de 40 anos na Suíça. Enquanto Diamantino lê os jornais e percorre, no telemóvel, as redes sociais "para matar o tempo", Prazeres agarra-se à fé para não pensar no que tem acontecido nos últimos dias. "É como se todos os valores que nos ensinaram estivessem a voar. Quando éramos pequeninos os nossos pais entregavam-nos aos cuidados dos padres, na doutrina, sem reservas. E agora uma pessoa percebe os riscos que correu", afirma ao DN, antes de seguir viagem com o grupo de cinco pessoas, pelos caminhos paralelos ao IC2.

Um dos maiores grupos que encontramos na estrada (mesmo que em nada se assemelhe a outras peregrinações), vem de Braga. Manuel arbosa faz hoje 42 anos, caminha em promessa, "e também para agradecer", pois uma doença pô-lo à prova, há uns anos. Carrega com ele uma imagem de Nossa Senhora, "benzida em Fátima", e que o acompanha em todas as peregrinações.

Desta vez, o grupo é composto por 14 pessoas, quase todos abaixo dos 40. Ninguém quer falar sobre o tema dos abusos. "Isso não abala em nada a nossa fé", afirma Manuel. O grupo segue, animado, deixando para trás o posto da Mensagem de Fátima, onde já se celebra a missa.

Faustino Ferreira não ignora que tenham ocorrido os abusos. "Isso sempre houve, em todos os tempos. Mas o que está a acontecer agora é o demónio. Como dizia o padre Manuel Antunes, "o mafarrico"entra por todos os cantos para desestabilizar".

Uma "tragédia" e uma "realidade especial"

O padre Anselmo Borges não acredita que Fátima seja abalada pelos acontecimentos recentes, ao contrário do que acontecerá com a Igreja. "Fátima representa uma realidade da Igreja muito especial. Podemos mesmo dizer que, até certo ponto, escapa mesmo à Igreja oficial. Porque Fátima é fundamentalmente o encontro com a Mãe". O padre justifica melhor a sua posição: "na igreja tudo é masculino. É o papa, o bispo, o monsenhor, o cónego, o padre...e na sociedade portuguesa tradicional, o pai, na família, representava a lei e a ordem. E as crianças tinham receio do pai. Ora, a nível religioso, as pessoas interiorizaram também isto. E como tudo é masculino, as pessoas vão agora ter com Nossa Senhora, que é a mãe".

Para o sacerdote, cronista do DN, é ali que a sociedade vai tentar encontrar um contra-ponto "de ternura e afeto, num encontro muito pessoal, muito íntimo". Anselmo Borges considera que estamos perante "uma tragédia, que é preciso condenar". "Eu nunca vi condenação maior da pedofilia do que esta palavra de Jesus: Ele disse "deixai vir a mim as criancinhas". Mas acrescentou "ai que de quem escandalizar uma criança. Era melhor atar-lhe a mó de um moinho ao pescoço e lançá-lo ao mar".

O padre considera que a referida tragédia "atraiçoou a confiança que as pessoas tinham na Igreja", para lá do que considera ser "hediondo", que é "estragar, do ponto de vista físico e psíquico o crescimento de uma criança, pois isso vai afetá-la para todo o sempre".

Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reiterou esta terça-feira o "pedido de perdão às vítimas" de abusos sexuais de menores no seio da Igreja, assegurando a sua "determinação em tudo fazer para que, no futuro, tais crimes não se voltem a repetir".