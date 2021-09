"A ocupação preferida? Pintar. Decorar. Escrever. Gosto muito de trabalhar. Adoro dar uma aula"

A sua virtude preferida?

Generosidade. Até porque inclui e pressupõe uma série de outras.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Capacidade de pedir perdão e se arrepender. Ao mesmo tempo que a capacidade de perdoar.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Seriam as mesmas do homem. Não as distingo. Mas há outra que é respeitar os silêncios. Também válido para os homens porque nem só as mulheres são as mais "faladoras". Há estereótipos para todos os gostos.

O que aprecia mais nos seus amigos?

O terem paciência para serem meus amigos. E serem perseverantes na amizade.

O seu principal defeito?

Preocupação com o que não posso ser eu a resolver.

A sua ocupação preferida?

Pintar. Decorar. Escrever. Sem ordem. Gosto das três de igual modo. No dia-a-dia, gosto muito de trabalhar. Adoro dar uma aula.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Não existe. Mas se existir será a máxima serenidade.

Um desgosto?

Ver os meus pais velhinhos.

O que é que gostaria de ser?

O que sou. Professor. Gestor.

Em que país gostaria de viver?

No que vivo. Adoro Portugal.

A cor preferida?

Preto nos carros. Branco nas camisas e nas casas. Azul para tudo o resto. Verde porque é verde.

A flor de que gosta?

Malmequer.

O pássaro que prefere?

É já um passarão: cegonha.

O autor preferido em prosa?

Eça de Queirós.

Poetas preferidos?

Sem dúvida que Pessoa. Em todos os seus heterónimos.

O seu herói da ficção?

Tintim.

Heroínas favoritas na ficção?

Mafaldinha.

Os heróis da vida real?

Os homens e mulheres simples, generosos e anónimos.

As heroínas históricas?

Vai ficar para a história e é recente: Angela Merkel. Esta sua resposta há uns anos diz muito dela: "Não estou aqui para ser modelo mas para servir o povo alemão" depois de um jornalista lhe dizer que a tinha entrevistado 10 anos antes com o mesmo vestido. É de facto um modelo de serviço, de bom senso, de integração, de visão como não restam outros na Europa.

Os pintores preferidos?

Miró. Mas vamos aos portugueses contemporâneos: Paulo Ossião em aguarela. Odete Pinheiro, a óleo.

Compositores preferidos?

Quem quer que tenha composto Hymn dos Barclay James Harvest.

Os seus nomes preferidos?

Nomes de pessoas? Leonor, Catarina, António, João, Manuel.

O que detesta acima de tudo?

Que invadam o meu espaço. A minha privacidade.

A personagem histórica que mais despreza?

Não desprezo ninguém na história. Nem sem ser na história. Todos tiveram o seu papel para o mundo que conheço hoje. Uns pelo lado bom. Outros pelo lado menos bom. Mas todos fizeram falta para chegarmos onde estamos hoje.

O feito militar que mais admira?

A perplexidade e o "ploy" criado pelo Cavalo de Tróia.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Contento-me com os que tenho. Mas não me importava de envelhecer mais devagar para depois, quando fosse o meu tempo, envelhecer tudo num só dia.

Como gostaria de morrer?

Rápido e serenamente. Mas sempre a trabalhar.

Estado de espírito atual?

Está sempre tudo por fazer.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos os erros que não sejam acidentais ou que sejam propositados. Afinal, errar é humano.

A sua divisa?

Talvez seja "é dando que se recebe". Ou, se aplicar diretamente ao que faço, "Quem abre uma escola fecha uma prisão" (Vítor Hugo).