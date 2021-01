A pequena Travessa do Monte, em pleno bairro da Graça, Lisboa, é uma amostra do que se passa no país. Em escassos 50 metros, há dois restaurantes, uma barbearia e um cabeleireiro de portas fechadas, seguindo as restrições impostas pelo Governo para conter a pandemia de SARS-CoV-2. Apenas a padaria, a loja de venda e reparação de telemóveis, a mercearia gourmet e a mercearia tradicional estão abertas. É nesta última que encontramos Fernando Lage, 66 anos, proprietário do espaço em sociedade com a mulher, desde 1977. "Se eu não tenho medo? É assim, medo temos todos nós. Eu também tenho. Toda a gente tem medo, não é? Temos é de ter respeito pelas coisas da natureza, que é mesmo assim", diz o merceeiro, num dos poucos momentos em que a pequena loja fica sem clientes.

"Bom dia, senhor Fernando", ouve-se de alguém que passa na rua. E ele responde, tratando alguns também pelo nome. "Senhor Fernando, já vieram os queijinhos hoje?", pergunta-lhe uma cliente.