A neve que bloqueou estradas e suspendeu aulas

A neve que caiu no Interior norte e centro do país cobriu com um grande manto branco vários municípios do país, levando mesmo à suspensão de transportes escolares e de aulas em alguns deles - sobretudo no distrito de Vila Real, no nordeste transmontano (de onde chegam estas imagens), em concelhos como Vila Pouca de Aguiar, Alfândega da Fé, Boticas ou Montalegre.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas, com o país atingido por baixas temperaturas, chuva, vento forte, agitação marítima no litoral e queda de neve nas zonas altas do interior.