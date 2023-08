À mesa com Francisco e o seu "sentido de humor"

Dez jovens tiveram ontem a oportunidade de almoçar com o Papa Francisco na Nunciatura Apostólica e conversar com o líder da Igreja Católica sobre temas como o aborto, a eutanásia e outros questões que os afligem.

Ao longo da Jornada Mundial da Juventude, e de todo o caminho que se fez até aqui, a organização deste evento quis colocar os jovens e as suas questões no centro das atenções. E o Papa Francisco faz questão de os ouvir de perto. Beatriz Roque Antunes e Audrey Abatol foram duas das jovens que conviveram com ele e conheceram o seu "sentido de humor" pessoalmente.

Tanto Beatriz como Audrey ficaram surpreendidas com o convite, mas sentem-se gratas por terem estado à mesa com a principal figura da Igreja. "O encontro com o Papa foi muito bom e correu tudo lindamente. O Santo Padre tem muito sentido de humor e deixou-nos muito à vontade", diz ao DN Beatriz Roque Antunes.

Para quem não fala espanhol nem italiano, a língua foi uma barreira, mas isso não impediu Audrey Abatol de criar ligações com Francisco. "Para mim houve a barreira linguística, mas percebi que o amor pode ser transmitido independentemente da língua. Senti mesmo que o Papa Francisco me estava a ver e escutar, apesar de não falarmos o mesmo idioma", conta a jovem filipina, voluntária de longa duração que está em Portugal desde novembro do ano passado.

Sebastião e Joana Maria, de Portugal, Clara Ysabel, do Peru, Luis Carlos, da Colômbia, Pedro, do Brasil, Karam Benyamin, da Palestina, Maria Magdalena, da Guiné Equatorial, e Hannah Maria, dos Estados Unidos, foram os restantes jovens escolhidos para este almoço. "Estes jovens representam os jovens de todo o mundo.

Obrigada pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho e pela peregrinação que decidiram fazer até Lisboa", afirmou Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJLisboa 2023.

De todas as mensagens transmitidas pelo Papa, uma frase marcou Beatriz, que garante que a vai deixar ecoar no seu coração: "ser católico não está na moda, não é popular, mas é coerente". "Acho que esta frase me vai deixar a pensar nos próximos dias. Vou rezar sobre isso, porque é uma frase bonita que diz muito sobre o mundo e sobre as nossas preocupações".

Para Audrey a mensagem mais importante do encontro foi de que a alegria não é ensinada, mas sim vista. "Enquanto me preparava para este encontro rezei muito e Jesus lembrou-me que o Papa realmente é uma pessoa como eu. Isso ajudou-me a ter um encontro mais pessoal com ele e não ficar sobrecarregada com a ideia de que quem estava ali era o Papa", diz a jovem das Filipinas.

A refeição com Francisco incluiu um prato de massa, carne com vegetais, e para sobremesa fruta e bolos.

