"A liderança de um serviço clínico não é um sprint"

A direcção de um serviço cirúrgico representa, hoje em qualquer parte do mundo, um enorme desafio. Recordo-me bem quanto desejei impacientemente tornar-me senhor da minha própria prática cirúrgica, materializando nas responsabilidades de direcção de um serviço de cirurgia cardiotorácica.

Quando esse dia chegou, algures há quinze anos, percebi rapidamente que a preparação que me era exigida ia muito para além do domínio da prática clínica e da destreza cirúrgica que eu já achava adquiridas. Exigia-me competências próprias e atitudes de liderança, capacidades de chefia e uma profunda humanidade para lidar com as pessoas mais directamente relacionadas: os meus colaboradores de todos os estratos, os doentes e os seus familiares, mas também os restantes membros do largo ecossistema da saúde.

Como se tratava de gestão decidi comprar vários desses livros que nos ensinam a gerir. Recordo alguns sérios de autores como Peter Drucker, mas outros bem mais ligeiros, como o que se intitulava Gestão para Tótós... Devorei esses livros avidamente e tomei notas que deveria implementar, por exemplo, "as medidas dos primeiros cem dias", "como liderar as equipas", "como avaliar o desempenho", etc...

A primeira constatação que fiz foi que estava muito mal preparado para a gestão, a segunda, ainda menos animadora, é que aqueles livros não me ajudavam muito. Ou não se aplicavam à saúde, ou não se aplicavam à minha gente, à nossa cultura e ao nosso país. Tive então de aprender com a prática reflexiva do dia a dia, aprender com os insucessos e capitalizar as vitórias. Percebi que a licenciatura, o doutoramento, a especialização e a prática cirúrgica não nos ensinavam a gerir um serviço clínico, antes sim, preparavam-nos para a ciência cirúrgica e para a prática clínica.

Valeu-me, talvez, um curso de gestão para directores de unidades clínicas, depois prolongado pela colaboração que ainda hoje se mantém, há mais de vinte anos, com uma reputada escola de gestão para executivos. No entanto, a complexidade da gestão da saúde é de uma extrema exigência, pelo que toda a formação possível não será nunca demais.

Este livro pretende, por isso mesmo, rever todos os aspectos relevantes para a boa gestão de um serviço clínico, nomeadamente as que são inerentes a um serviço cirúrgico diferenciado. Não é um livro sobre teoria da gestão, mas sim um livro sobre a sua prática.

A gestão é a grande disciplina que nos faculta atingir objectivos definidos através das pessoas e, podendo ser teoria abstracta, a sua aplicação e customização a práticas concretas torna-se absolutamente necessária para a obtenção de resultados. Quem gere a indústria metalo-mecânica poderá gerir seguidamente a indústria de lanifícios ou acabar gerindo a saúde (casos hoje nada excepcionais...), mas terá de haver sempre uma aculturação da gestão e dos gestores a cada uma das prácticas que pretendam gerir. Tal como lhes será aconselhável ouvir os técnicos no terreno.

Por outro lado, a gestão não é um fim em si mesmo: é um meio para chegar a resultados e, não raramente, a afirmação e a dominância da gestão na indústria da saúde parecem sobrepor-se, mesmo, ao exercício prático daquela, fazendo com que a saúde se tenha hoje talvez transformado na única actividade em que quem sabe da prática do negócio não é quem habitualmente o gere.

No sector público a tutela, do negócio acha-se na gestão de topo (administrações públicas) que respondem hoje directamente à tutela ministerial, de quem são o braço administrativo e, frequentemente, também o político. No caso do sector privado, a gestão acha-se na mão de gestores privados que respondem por sua vez aos accionistas privados, numa lógica natural de ownership que nada teria de mal se sempre respeitasse os desígnios da profissão e os contextos da prática que lhes gera os proveitos.

Gerir é, simplesmente, conseguir que as pessoas atinjam os resultados desejáveis que foram programados. Por isso, a gestão é fundamentalmente acerca de pessoas, elas que são certamente os activos mais importantes para qualquer organização. Depois, será fundamental a definição dos objectivos, dos meios e da metodologia para atingir esses resultados. Este livro aborda sistematicamente todos estes aspectos, começando por definir as seis missões principais para um serviço cirúrgico:

· Tratamento dos doentes com segurança e qualidade

· Ensino da prática e treino cirúrgico

· Avanço do conhecimento pela investigação e inovação

· Promoção da eficiência e melhoria da qualidade

· Promoção do serviço e imagem pública

· Adição de valor social

Depois, definem-se as subespecialidades e as práticas que hoje constituem a cirurgia cardiotorácica para, deste modo, caracterizar os seus desafios e permitir entender o negócio e as suas necessidades, de modo a permitir uma boa gestão.

Qualquer prática, em qualquer área, mas certamente na área da saúde, está orientada para a obtenção de resultados. Resultados de qualidade, mas qualidade que pressupõem segurança e que exige reprodutibilidade, sem dispensar a eficiência de meios e de economia e o gerar de satisfação para os clientes finais - os doentes.

A obtenção de resultados exige uma metodologia própria baseada na inevitável métrica dos dados. Os dados sobre a performance dos serviços estão hoje disponíveis e têm de ser usados para apoiar a gestão e fornecer evidências. Uma vez estabelecidos os indicadores de medida mais adequados para avaliação dos resultados em saúde (outcomes), importará referi-los dentro da complexidade de cada caso, de cada prática, e gerir a possibilidade de desvios indesejados. Depois, é hoje fundamental divulgar esses resultados, não só por uma questão de transparência pública, mas também com o intuito de comparar objectivamente com outros. Isto, com o intuito de diferenciar os méritos de performance, de ajustar a remuneração com base na quantidade e qualidade dos resultados e também para permitir escolhas bem fundamentadas dos prestadores pelos consumidores e pelos compradores -- pagadores de serviços de saúde.

A saúde é um sector em constante mudança, um sector sujeito a crises inesperadas que exigem dos serviços e sistemas na saúde uma enorme capacidade de resposta. A superação destas crises, a esta mudança constante e imprevisível, implica resiliência para os casos agudos, necessita de inovação para as respostas tardias, sendo que estas inovações devem ser sustentáveis. Sem inovação, de métodos, de técnicas e de abordagens, os serviços não poderão singrar, por isso, a introdução da inovação é um desafio maior para quem gere serviços clínicos na actualidade.

A gestão de um serviço cirúrgico pode ser feita utilizando diversos modelos de gestão, modelos esses que foram por nós repetidamente tentados ao longo dos anos. Se estes são importantes, mais será o papel de quem chefia e, particularmente, o desempenho de quem lidera.

Num serviço cirúrgico coexistem tipicamente na mesma pessoa funções de chefia e de liderança, tal é inevitável, mas essas funções são bem diferentes, podem sobrepor-se, mas não podem ser confundidas. A chefia garante a funcionalidade diária e o atingimento das missões definidas, mas caberá à liderança o envolvimento das equipas, elas que são a mais-valia de qualquer serviço, para atingir uma visão de longo prazo e para as apostas estratégicas que permitem ganhar a cruzada da inovação. Os perfis de chefia e de liderança para unidades de saúde são amplamente descritos neste livro, tantas vezes quantas o próprio autor as terá ensaiado, umas vezes errado e outras acertado.

Mas o grande desafio são mesmo as pessoas e, num serviço clínico, estas são em grande número e de natureza muito diversa: por exemplo, os doentes e as suas famílias, com os seus próprios problemas, vulnerabilidades e exigências -- e os doentes, importa recordar sempre, são a razão de ser e o foco da nossa actividade clínica. Depois, existe o pessoal dos serviços, com uma enorme diversidade de culturas, de profissões de saúde, de autonomias, mas também de idades e de personalidades. Com o pessoal vem a variação de atitudes, de resultados, de performance, e vem a gestão de expectativas, de ambições e, naturalmente, todo o potencial para conflitos.

Os conflitos e as diferenças têm de ser geridos e bem capitalizados, porque, quando isto é conseguido, a diversidade é fundamental para a criatividade e serve a inovação.

Os desafios da organização, a liderança e a gestão humana são uma dimensão interna, mas os serviços têm também um círculo externo de raio variável: a sociedade em que se inserem e a comunidade global onde são mais ou menos reconhecidos. Esta visibilidade de círculo externo não requer menos cuidados do que a gestão interna, dado que do exterior pode vir a boa reputação pelos sucessos, a má pelos desvios da performance e pelos insucessos, sem esquecer a que nos pode advir da inveja e do exercício das pequenas maldades humanas... Umas e outras carecem de antecipada atenção e têm de ser bem controladas, sobretudo para preservar a imagem dos serviços e o que dela ecoa em boa ou em má reputação. Esta atenção ao exterior é verdadeiramente importante, porque a imagem pública dos serviços depende fundamentalmente da performance desses serviços, mas também de factores que nem sempre controlamos, mas a que devemos estar atentos.

Finalmente, a liderança de um serviço clínico não é um sprint, mas uma maratona de fundo: exige resiliência para lidar com as crises que se vão alternando, as que envolvem as pessoas, os resultados, os equipamentos, a imagem, o financiamento, os relacionamentos com a gestão de topo, etc... Todas estas a requerer resiliência capacidade de absorver as crises, de se adaptar e responder mantendo a actividade sem quebras e saindo incólumes para continuar. A resiliência não tem necessariamente de ser só para responder às crises, mas sobretudo para lidar a enorme inércia (para não dizer inépcia) do sistema de saúde em que hoje nos inserimos. É essa capacidade de lutar sem desistir, e de nos mantermos em prontidão, saindo mais fortes, que requer uma natureza especial que não se deve esgotar, mas que nos vai, com o tempo, cansando...

Se tivesse de eleger uma qualidade única para o advir dos serviços de saúde, escolheria a sustentabilidade. Esta permite manter o nível de operações, sem atrição excessiva, seja ambiental, económica ou social, como de estabilidade de sistemas, permitindo-nos passar a prática às gerações vindouras. Um grande amigo meu, também mentor cirúrgico, sempre me disse ser missão de qualquer líder de serviço, "saber encontrar a sucessão e passar a chefia", mas não é só disso que se trata: trata-se de passar a cultura de serviço, os valores norteadores, o modo como fazemos na equipa, passar a prática e apontar as soluções para a nova liderança, para aqueles a quem se abriu anteriormente o caminho.

Por isso, sem indevida imodéstia, este livro parece-me tão importante e se afigura, na prática, tão instrumental: por contar uma história verdadeira, por transmitir um legado que deve ser narrado para que possa vir a ser justamente avaliado, mas sobretudo por apontar os caminhos da desejável sustentabilidade para um serviço português com uma enorme tradição, num momento de transição para as lideranças clínicas futuras, as que lhe assegurarão a necessária continuidade e um melhor futuro.

Desejo a todos, e para essa tarefa que vos desafia, os maiores sucessos!