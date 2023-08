A juventude do Papa numa Jornada dominada pelo amor e felicidade

Mara Longa, 23 anos

Estudante de Intervenção Psicossocial, portuguesa

"Estou a gostar imenso desta experiência. Ver o Papa é o sonho e o foco nesta Jornada. Estivemos na pré-jornada em Lamego. A palavra que define esta JMJ é o Amor, esta é a juventude do Papa."

© Rita Chantre/Global Imagens

Mailson Vaz, 29 anos

Taxista, principiense

"A felecidade é um sentimento que predomina nestas jornadas. Já consegui ver o Papa, estou agradecido por estar aqui. Volto para São Tomé e Príncipe com uma missão cumprida."

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Ana Bofill, 19 anos

Estudante de Direito, espanhola

"É gratificante ver que há muita gente católica que se reúne com o mesmo propósito de celebrar a fé. Somos todos uma só família. Esta JMJ ficará eternamente na minha memória."

© Rita Chantre/Global Imagens

Rúben Molar, 17 anos

Eestudante de ciências da tecnologia, português

"Tem sido fantástico comunicar com outras culturas e com pessoas totalmente diferentes de nós. É como se já as conhecessemos há muito tempo. A JMJ é uma mistura de fé e convívio."