A "juventude do Papa" abriu os braços para receber o Santo Padre

Desde as primeiras horas da manhã que milhares de peregrinos se começaram a juntar para assistir à Cerimónia de Acolhimento e finalmente ouvir o Papa Francisco.

Entre música e teatro, a expectativa do que estava para vir começava a aumentar. "Esta é a juventude do Papa", começaram os peregrinos a cantar para que o Papa Francisco.

Quem não conseguiu um lugar com boa visibilidade no relvado do Parque Eduardo VII recorreu aos telemóveis e mesmo a rádios para conseguir ouvir o que Papa Francisco tinha a dizer. A Igreja tem espaço para todos e Deus acolhe todos. Foi de olhos fechados e corações abertos que os peregrinos ouviram as palavras do Papa que, ao longo de toda a cerimónia, esboçou sorrisos de felicidade.

A chegada dos símbolos da JMJ ao palco, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, foi também um momento de euforia entre os jovens que se encontravam na Colina do Encontro e finalmente os viram junto ao Papa Francisco.

Antes de o Papa entrar o grupo Ensemble 2023 fez algumas atuações teatrais e musicais, para dar lugar a atuações de Héber Marques e Mariza.

Esta sexta-feira, irá haver a Via Sacra também no Parque Eduardo VII. No fim de semana, as celebrações da Jornada Mundial da Juventude rumam ao Parque Tejo.

