A Jornada é um palco para as empresas portuguesas

Quando Celso Lascas começou, aos 13 anos, como aprendiz de marceneiro no negócio de um tio, em Paredes, estava muito longe de imaginar que faria fortuna. E ainda mais distante estava a ideia de que iria ocupar um papel principal num evento tão importante para o país como a Jornada Mundial da Juventude, ou que o Papa iria usar mobílias com a sua assinatura. Hoje com 48 anos, o fundador do grupo português Las Kasas foi um dos escolhidos, a par da também nacional Fenabel, para desenhar e fabricar o mobiliário litúrgico para os "Eventos Centrais que vão decorrer no altar do Campo da Graça (Parque Tejo) e as peças especiais, presentes no Palácio de Belém e no Centro Cultural de Belém (CCB)", segundo explica a organização da Jornada Mundial da Juventude. Responsável por 12 peças, em entrevista à Agência Ecclesia o empresário destacou a importância de ter "mãos portuguesas" a cumprir esta missão e a oportunidade de mostrar o que aqui se faz de melhor.

A escolha não é casual: das infraestruturas aos altares, passando pela alimentação, houve uma preocupação em escolher empresas portuguesas para construírem as verdadeiras cidades que a Jornada Mundial da Juventude vai fazer nascer em Lisboa, Cascais, Oeiras e Loures, onde acontecem os principais momentos deste evento que trará à capital 1,5 milhões de peregrinos de todo o mundo, entre os dias 1 e 6 de agosto. E com tamanho público, também não se estranha que as companhias nacionais tenham saltado à primeira oportunidade para fazerem parte deste grande evento.

"Há um lado simbólico que atrai, claro - esta possibilidade de estar envolvido numa JMJ, numa visita do Papa. Mas há também aqui um potencial económico que não se pode pôr de parte", vinca ao DN Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML). "Nunca antes houve este volume de pessoas na cidade a passear, a experimentar, a consumir. As consultoras dão conta de um retorno económico considerável, que naturalmente também atrai as empresas, além de que a JMJ é uma montra para elas. As pessoas vão perguntar e comentar quem fez o altar-palco, quem projetou os espaços verdes...", justifica ainda o autarca.

Carlos Moedas no Parque Tejo-Trancão © Lusa

Números oficiais

A 22 dias de arrancar a JMJ, os números oficiais dão conta de 663 mil peregrinos inscritos logo na primeira fase, vindos de 204 países, que maioritariamente deverão ficar alojados em instalações da Igreja, escolas, pavilhões municipais ou com famílias de acolhimento. Espanha (58 531), Itália (53 803), França (41 055), Portugal (32 771) e EUA (14 435) são os maiores emissores de peregrinos, mas há ainda que contar com os 737 bispos credenciados para o evento, os 32 717 voluntários e todo o pessoal de apoio destacado para um evento desta monta, requerendo uma operação logística de proporções gigantescas.

Não é apenas o que se prende com os principais momentos da Jornada, como a infraestrutura onde decorrerão as missas e peregrinações. Estão, por exemplo, a ser produzidos numa fábrica de burel, na Serra da Estrela, 10 mil paramentos para os sacerdotes e bispos que vão participar nas cerimónias religiosas, cabendo ainda a essa unidade industrial nacional elaborar uma faixa que será incluída no paramento principal a usar, em Lisboa, pelo Papa Francisco. "É a primeira vez que o burel é utilizado numa veste papal, representando o símbolo da participação do interior do país e da cultura tradicional portuguesa nestas celebrações", destaca a organização em comunicação oficial. Há 150 confessionários saídos das mãos de reclusos de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra (a quem a JMJ pagou 43 mil euros pelo trabalho). Há duas toneladas de trigo alentejano doadas pela Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais para as Irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela, fazerem as hóstias para as eucaristias. Há 170 toneladas de ferro e madeira usadas na estrutura de 24m de altura e 40m de largura do Altar-Palco que vai ficar pronto nos próximos dias no Parque Eduardo VII - cujos custos se fixaram finalmente em 450 mil euros -, onde será celebrada a missa de abertura (presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa) e a Via Sacra, presidida pelo Papa Francisco. E há até 17 mil árvores plantadas em todo o mundo, num movimento da JMJ e da Global Tree Initiative para compensar a pegada carbónica do evento.

Algumas delas estão a compor o espaço verde do Parque Tejo-Trancão. E o contraste entre essa paisagem em 2021 e hoje é como a noite e o dia. "Estive lá ontem e está quase tudo pronto", confirma Carlos Moedas, dando nota da recuperação que a autarquia, sob nova liderança, conseguiu fazer de uma preparação cujo arranque foi de tal forma adiado pelo governo que obrigou à criação de uma exceção à lei, para permitir que a maioria dos contratos para a JMJ fossem dispensados de concurso público, agilizando a execução dos preparativos para o evento.

Vista geral do local do altar-palco no Parque Tejo-Trancão. © Rui Rodrigues / Global Imagens

Quanto aos resultados, começam a estar perfeitamente à vista. E Moedas não disfarça o entusiasmo. "Está neste momento a ser finalizada a colocação da pala principal e devo dizer que aquele cenário, com o verde em volta e o rio em pano de fundo, é de facto uma imagem magnífica. Mesmo relativamente a outras jornadas, como Madrid e Cracóvia, não tem qualquer comparação", orgulha-se.

Um palco para Portugal

Num evento desta dimensão, há palco, portanto, para o made in Portugal brilhar. Seja através das construtoras Mota-Engil (altar-palco do Tejo-Trancão), Oliveiras, S.A (reabilitação do antigo Aterro Sanitário de Beirolas, que será o recinto principal da JMJ), ABB - Alexandre Barbosa Borges, SA (ponte pedonal sobre o Trancão) ou Alves Ribeiro (preparação dos terrenos na zona ribeirinha da Bobadela); seja pela instalação da infraestrutura multimédia (sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente e respetivo abastecimento de energia para o Parque Tejo-Trancão), adjudicada à Pixel Light; seja até através das instalações sanitárias que empresas como a WCLOC Portugal e a UEM Equipamentos vão garantir.

E há ainda os serviços técnicos, de assessoria e de comunicações (estes atribuídos por concurso público), que preveem a instalação de "pontos multimédia e aluguer de equipamentos técnicos no Parque Eduardo VII e zonas envolventes, com um custo de 1,5 milhões de euros". Há os geradores para a GNR, assegurados pela Vianas SA, a iluminação cénica e a assistência técnica à produção do evento, atribuídas à Road Lights e à Duplacena; as limpezas, que vão ser asseguradas pela Astrolimpa; as vedações, garantidas pela Carmo Estruturas em Madeira; loiças e cerâmicas fornecidas pela Fundação José Relvas e pela Vista Alegre; os sistemas de rega, entregues à Eurofins; os dispensadores de água, assegurados pela Vendap; entre muitos outros bens e serviços essenciais, elencados no Portal Base do governo.

É preciso tudo, como se nascesse do zero uma pequena cidade. E isso implica, naturalmente, custos significativos. Num total de 89 contratos adjudicados no último ano - em que apenas 12 mereceram concurso e três tiveram consulta prévia -, os custos ascendem, à data de ontem, aos 24 074 759,51 euros. De acordo com o Portal Base, que o DN consultou (contas DN), o valor e a quantidade de obras e serviços adjudicados tem maior volume em Lisboa e no governo. A cidade responde agora por 35 contratos, num valor a rondar os 10 milhões de euros, enquanto os 19 processos liderados pela equipa do executivo que tem a pasta da JMJ, com Sá Fernandes à cabeça, somam 9 milhões.

Colocação da pala no palco altar onde será celebrada uma missa pelo Papa Francisco. © Rui Rodrigues / Global Imagens

A câmara de Loures firmou já 20 contratos, no valor de pouco mais de 5 milhões e Cascais leva uma dezena de adjudicações, que não chegam a perfazer 500 mil euros. Há ainda outros adjudicantes ocasionais, como as câmaras de Felgueiras (aquisição de refeições para a Jornada Mundial da Juventude), de Esposende e de Amares (prestação de serviços de transporte). As contas oficiais apontam para um investimento total de 35 milhões da CML, de 30 milhões do governo, de 10 milhões da CMLoures e de 80 milhões pela Igreja Católica.

A pouco mais de duas semanas de arrancar a Jornada que vai trazer milhão e meio de peregrinos à cidade, Lisboa está, assim, a ultimar os preparativos do maior evento que já acolheu. "Este encontro será "uma montra de Portugal para o mundo", frisou, aquando da visita à sede da JMJ a presidente da Altice Portugal, Ana Figueiredo. E concretizou a razão da vontade de fazer parte dele: "É o evento mais desafiante que Portugal alguma vez acolheu e nós teríamos de estar lá, pondo o melhor de nós, que é a nossa capacidade de engenharia, a nossa tecnologia, o know-how técnico, para garantir que será um evento bem-sucedido".

O líder da grande festa que chegará à cidade com o arranque do mês de agosto concorda. "Esta é uma oportunidade para Portugal mostrar o que faz bem", frisou ainda na semana passada o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar - ontem surpreendido pelo Papa com a nomeação como cardeal (leia mais na página seguinte). Conforme lembrou o bispo auxiliar de Lisboa à Ecclesia, os jovens peregrinos têm um papel crucial "enquanto embaixadores de Portugal nos seus países de origem".

E o que acontece a todos estes equipamentos a partir do dia 7 de agosto, quando a Jornada terminar? "Tudo fica para a cidade, para os lisboetas deles poderem beneficiar", garante ao DN Carlos Moedas. "Aquela frente de rio lindíssima que nasceu da reabilitação do Parque Tejo-Trancão fica aberta a quem por lá queira passear, usufruir, fazer piqueniques, o que for. Até o altar ficará disponível para futuros eventos",explica o presidente da Câmara de Lisboa. E dá um exemplo concreto: "Os pórticos de segurança ficarão para a polícia municipal, os equipamentos de higiene urbana serão também conduzidos para outras finalidades... tudo será aproveitado. Só em equipamentos para as forças de segurança, investimos 7 milhões que vão renovar e reforçar os equipamentos das polícias, bombeiros, etc."