Ano de 1825, Ludwig Leopold Döbler apresenta-se em Viena perante o Imperador Francisco I da Áustria, também Rei da Hungria, Croácia e Boémia. De uma arremetida, Döbler atiça fogo a cem velas com um tiro de pistola. O feito deveu-se menos à destreza de atirador de Ludwig do que aos seus recursos como ilusionista. Por décadas, até se retirar dos palcos, em 1848, Ludwig Leopold Döbler esteve entre os mais afamados mestres da ilusão do seu tempo. De tal ordem que Viena comerciou luvas, chapéus e gravatas batizadas com o seu apelido. Nos anos de 1840, Döbler viajou pela Áustria, Alemanha, Rússia, França e Inglaterra com a sua obra-prima da ilusão denominada "doação de flores". De um chapéu que se supunha vazio, Ludwig retirava inúmeros arranjos florais, todos portadores de um poema. No alinhamento dos espetáculos do ilusionista não faltava uma "fonte milagrosa", maná de bebidas ao gosto dos espetadores. Magia que o austríaco transpunha para um género de teatro de horror, assente na projeção de imagens demoníacas, fantasmagóricas, acompanhadas de efeitos sonoros, por vezes odoríferos e, não raro, subjugando a assistência a choques elétricos, privação do sono e jejuns obrigatórios. Para as suas fantasmagorias, género de espetáculo que se difundira ainda no século XVIII e persistiria até ao início do século XX, Döbler recorreu a um invento, o Fenacistoscópio, que assaltava de entusiasmo a Europa e os Estados Unidos. Antecedendo em décadas o nascimento do Cinema, a humanidade encenava os primeiros passos rumo aos dispositivos que iludiam os olhos com o movimento aparente de imagens estáticas.

No final de 1824, o médico e lexicógrafo britânico Peter Mark Roget apresentou na londrina Royal Society a sua tese da persistência retiniana. Enuncia esta que para simular movimento perante os olhos, as imagens estáticas têm de se mostrar em sequência a uma velocidade constante mínima de dez imagens por segundo. Na época, dois homens, um na Bélgica, o físico e matemático Joseph Plateau; outro na Áustria, o professor de geometria Simon Stampfer, desenvolviam estudos de ótica em paralelo, separados por um milhar de quilómetros. Trabalhos que apesar de apartados pela geografia desembocaram num propósito semelhante. No início da década de 1830, nasciam os antecessores de um dos primeiros dispositivos de animação com uma imagem fluente de movimento. O aparelho que viria a denominar-se Fenacistoscópio teria de percorrer um caminho como Anortoscópio, Fantascópio e um quase impronunciável Stroboscopische Scheiben (Discos Estroboscópios).