A grande marcha dos professores, numa luta a subir de tom

Um grupo de professores esperou a chegada do primeiro-ministro António Costa à empresa Riopele (Famalicão) para mostrar o seu descontentamento perante a política no Governo para o setor da Educação.

Ao fim de 25 anos de profissão, Maria Helena Lento mudou de sindicato. Deixou o Sindicato dos Professores da Região Centro (afeto à Fenprof) e inscreveu-se no STOP - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. Este sábado embarca cedo para Lisboa, juntamente com cerca de 50 colegas de Pombal, num dos muitos autocarros fretados para participar na manifestação convocada por este sindicato - que promete uma gigante onda de protesto na capital, para vincar as razões de uma classe em greves sucessivas há semanas e que levou esta sexta-feira o ministro da Educação a admitir decretar serviços mínimos para as escolas.

Desde dezembro que a professora de Ciências no Agrupamento de Escolas de Pombal todos os dias empunha cartazes em frente à escola básica Marquês de Pombal, que nos últimos dias esteve várias vezes encerrada. Helena fez greve três vezes, mas não há dia em que não participe no protesto, ao lado dos colegas que ali estão. "Sinto que esta luta é uma esperança renovada, que nos dá uma nova vontade de lutar", afirma ao DN. "Acho que estávamos adormecidos, e despertámos", acrescenta esta professora. Da manifestação deste sábado espera "que seja uma forma de todos juntos nos fazermos ouvir; que ponha as pessoas que governam o país a negociar seriamente: sem truques na manga e sem nos iludir. Que revejam a nossa situação de uma vez por todas".

Em dezembro eram 20, este sábado serão 50 os colegas de Helena que embarcam para Lisboa. A professora sabe que a greve - que se arrasta há semanas - começa a cansar alguns pais, o que de resto foi expresso num comunicado da Confap (Confederação das Associações de Pais). "O espírito de uma greve é mesmo prejudicar os outros", recorda, embora no caso de Pombal admita que "pouco se manifestam". "Muitos passam ali, todos os dias, alguns manifestam o seu apoio, e até a população em geral".

Na mesma cidade, mas noutra escola, a onda de entusiasmo contagia também Virginia Leitão, que se mantém fiel ao sindicato de sempre. Também ela tem estado todos os dias à porta da Escola Gualdim Pais, que já encerrou várias vezes nas últimas semanas. Professora de matemática há mais de 30 anos, não estará na marcha de Lisboa por questões de saúde, mas acredita que será "a maior de que há memória recente".

Um fenómeno chamado STOP

Desde dezembro que o país começou a ouvir falar com mais assiduidade deste sindicato, que até há pouco tempo se designava Sindicato de Todos os Professores. Porém, recentemente mudou a nomenclatura. Chama-se agora Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, abarcando não só professores como também o pessoal não docente.

Para a marcha deste sábado, sabe o DN, são esperadas centenas de autocarros, vindos de todo o país, e milhares de pessoas. Num dos grupos de whatsapp criados pelos professores crescia o entusiasmo. "Em dezembro éramos muitos, agora seremos muitos mais", admite uma professora que vai de carro, a partir de Amarante. As inscrições fecharam no dia 9. Às primeiras horas da manhã partem autocarros de cerca de 60 localidades do país, do Minho ao Algarve.

É a segunda vez em menos de um mês que os professores se manifestam em larga escala na capital do país, num protesto convocado pelo STOP, que acontece numa fase de contestação dos profissionais por todo o país contra as propostas de alteração aos concursos. A "Marcha pela Escola Pública" encerra duas semanas de greve por tempo indeterminado, iniciado em 9 de dezembro e deverá prolongar-se, pelo menos, até ao final de janeiro.

As paralisações convocadas pelas diversas organizações sindicais ligadas ao setor têm implicado o encerramento pontual de escolas em todo o país, ainda que, por vezes, apenas ao primeiro tempo de aulas, reabrindo mais tarde.

Na terça-feira, a Confap manifestou-se preocupada com os impactos da greve e defendeu que fossem decretados serviços mínimos, de forma a assegurar que as crianças e jovens possam permanecer na escola, pedindo também que os encarregados de educação de alunos até aos 12 anos tenham faltas justificadas ao trabalho sempre que a escola esteja fechada. Na página da Confederação das Associações de Pais, a presidente, Mariana Carvalho, experimentou um ror de comentários de ódio e incompreensão. "Os professores têm que ser olhados com carinho. Já o dissemos em outubro, quando reunimos com o ME. Mas não cabe à Confap fazer as lutas dos professores", afirma ao DN a representante das associações de pais, que sublinha o papel daquela organização "na Educação e na Sociedade".

"Greve atípica, desproporcional e radical"

O ministro da Educação, João Costa, reconhece que a "carreira docente precisa de estabilidade reforçada", mas critica o momento escolhido pelos professores para encetarem estas greves que estão a marcar o início deste segundo período. As declarações foram feitas ao princípio da noite desta sexta-feira, numa conferência de imprensa em que reagiu às greves dos professores.

"Se a greve surgisse depois do Governo se recusar a dialogar até podia ser entendida. Mas escolheu-se uma greve atípica, desproporcional e radical a meio de um processo negocial", acusou João Costa, considerando que a [sua] equipa "nunca se furtou ao diálogo". O ministro lamentou ainda que as greves aconteçam "num momento crítico em que as crianças estão a recuperar aprendizagens de dois anos de pandemia".

No final, o ministro afirmou ter "fortes indícios" de violação da lei no que diz respeito ao recurso a fundos de greve, assegurando que equaciona vir a pedir que sejam decretados serviços mínimos para a greve dos professores. João Costa justificou o pedido de pareceres (à PGR) sobre a legalidade da greve "sobretudo pela forma como esta se tem desenvolvido ao longo da primeira semana", sublinhando que a realização de greves tem regras definidas e que a que está em curso "não tem previsibilidade", havendo "indícios de violação da proporcionalidade da greve", afirmou.

O Governo aguarda pelos pareceres para decretar (ou não) os serviços mínimos.

