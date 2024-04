A geografia da Guerra, o bolso dos portugueses e uma vitória para a história

Ataque terrorista do Hamas, com tomada de reféns civis, motivou forte resposta militar de Israel e, mais polémico, um bloqueio total a Gaza, com cortes de energia, água e alimentação. Semana fica também marcada pela proposta do Orçamento de Estado e um momento histórico no desporto português.