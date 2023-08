A força das redes sociais direcionada para a evangelização

Vários influenciadores e missionários de todo o mundo reuniram-se na sexta-feira ao fim do dia, no Martim Moniz, em Lisboa, para partilhar todo o processo de evangelização através das redes sociais. O evento reuniu pessoas dos quatro cantos do mundo incluindo Coreia do Sul, Espanha, Honduras e vários outros países da América do Sul.

O padre Alejandro Espejo foi um dos influenciadores presentes neste evento. O padre mexicano que há muitos anos serve na Alemanha partilha a sua experiência da fé especialmente através do Instagram num processo que considera que não deve ser forçado. "Comecei este trabalho nas redes sociais há cerca de dois anos, mas nos primeiros seis meses foi muito difícil para mim publicar regularmente. Por isso decidi fazer uma pausa e publico apenas quando tenho uma ideia. Aprendi que a minha vida espiritual é mais importante", conta ao DN.

Através da sua comunidade nas redes sociais, o padre Espejo tenta explicar as várias ideias da Igreja através de imagens ou analogias. "Tudo o que partilho tento que seja a partir da minha própria experiência com a fé. A maior parte destas ideias são os meus valores, a minha fé, o que faço como padre". As ideias surgem também das conversas que tem com os seus colegas padres ou com os jovens com quem trabalha na sua paróquia na Alemanha.

Já Lisiane Mazzurana, natural do Brasil, começou o seu percurso nas redes sociais como um projeto para o mestrado que fez na Universidade do Minho. Através das suas redes, ajuda catequistas a utilizar o mundo digital para melhorar a comunicação com as crianças e as suas famílias. "Durante nove meses trabalhei com catequistas para o meu projeto e achei que não deveria apenas ficar por uma paróquia e sim expandir-se", explica a jovem.

Para Lisiane este foi um projeto que fez todo o sentido começar pela sua própria ligação à fé. Desde os 14 anos que é catequista e quis ter a experiência de estar "do outro lado". "Ao longo do meu projeto da faculdade foi um desafio muito grande ser responsável por 60 catequistas porque eu sempre estive do lado de fora. Mas acompanhar estas pessoas e ver a sua evolução foi ainda ma is gratificante".

Usar as redes sociais para aproximar da fé

"As redes sociais são uma forma de aproximar as pessoas da sua fé, especialmente os jovens que usam muito as redes hoje em dia. Os catequistas têm alguma dificuldade em aceitar trabalhar com este meio porque ainda recorrem muito a livros ou mesmo à Bíblia. Mas a verdade é que atualmente vivemos num continente tecnológico que é um mundo de possibilidades", conclui Lisiane.

Neste evento, além da partilha de experiências, vários influenciadores também cantaram para animar quem procurou este espaço de partilha no Martim Moniz.

