A Epidemia Tripla – Proteger Quem Vive com a Doença

É já esta quarta-feira, 6 de dezembro, que o site do Diário de Notícias transmite, a partir das 17 horas, a iniciativa da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Respira e da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. A emissão com o apoio da bio farmacêutica GSK reúne médicos e representantes de associações de doentes.