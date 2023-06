A desinformação é "uma complicação da contemporaneidade"

Discutiu-se, esta quarta-feira, os impactos da desinformação na Península Ibérica, numa conferência organizada pela agência Lusa, onde marcaram presença alguns nomes, como o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, que teve que se ausentar mais cedo para dar continuidade às honras prestadas à visita do presidente senegalês, para recebê-lo na Assembleia da República.

No evento que decorreu dentro das instalações da agência, falaram professores e investigadores, tendo alguns deles aproveitado o seu 'tempo de antena' para apresentarem o relatório sobre a desinformação na Península Ibérica - impactos sociais, económicos, políticos e de segurança, elaborado pelo consórcio Iberifier.

O deputado começou por considerar a desinformação como uma "ameaça séria à democracia" e algo que "polui o espaço público" pondo "em causa fundamentos da vida pública democrática", ao fazer acreditar que a "vida pública não resulta apenas da relação entre uma massa e uma liderança". Quando assim se pensa, "a probabilidade de movimentos de natureza fascista é alta, como a história da Europa nos anos 1920 e 1930 prova", salientou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dito isto, clarificou a urgência de um combate "firme, mas cauteloso", frente à desinformação, sempre com o cuidado de nunca 'atacar' os direitos, liberdades e garantias inerentes ao sistema democrático e ao próprio indivíduo em si.

"Devemos ser muito cuidadosos porque em nenhuma circunstância podemos pôr em perigo esta trindade de que a institucionalidade democrática tanto necessita: a liberdade de expressão de todos, o direito à informação de todos e a liberdade de imprensa".

Mantendo-se nesta mesma linha de pensamento, o deputado defendeu ainda o "combate cultural, político e ideológico", mas sobretudo o "combate educacional". E acrescentou:"a literacia digital é o melhor antídoto contra a desinformação".

Mas não se ficou por aqui. Santos Silva vê, também, no jornalismo "instrumento indispensável na luta contra a desinformação", mas reconhece que, ao mesmo tempo, também é um "cúmplice da desinformação" ao "renunciar o ato de hierarquizar as notícias" ao deixar ser comandado "o valor das notícias" diretamente pela audiência, excluindo a ética do "valor noticioso".

"Evidentemente esta palavra é muito forte - a palavra cumplicidade - e qualquer relato do que eu estou dizer que se cinja apenas a esta palavra é, ele próprio, um exemplo de como procede a desinformação: "Você esteve 40 minutos a dissertar sobre desinformação, mas eu isolo uma coisa e digo: "Silva foi à Lusa atacar os media". É um exemplo prático de como funcionam as técnicas de desinformação", disse.

Para reforçar a falta de literacia digital há pouco mencionada, Vitor Tomé, investigador no ISCTE, disse que 3 de 5 educadores não estão preparados para usar o digital na sala de aula, e 1 em cada 3 jovens, com idades entre os 13-14 anos, não têm um nível básico de proficiência no universo digital, em Portugal.

Contudo, 'ainda há salvação' para Portugal que, ao contrário do nosso vizinho ibérico, somos o 2.º país em que mais se confia nos meios de comunicação, e, segundo os dados apresentados por Miguel Paisana, investigador no obercom, "7 em cada 10 portugueses diz estar preocupado com o que se partilha nas notícias", mas diz também haver um certo 'repúdio' às notícias.

"O gosto pelas notícias não deve ocultar o crescente aumento do sentido desinteresse no consumo de notícias", destacou.

O que se passou na manhã desta quarta-feira, foi um mero reflexo do trabalho desenvolvido para combater a desinformação, ou como Vania Baldi, professor associado no ISCTE presente na conferência escolheu chamar-lhe: "uma complicação da contemporaneidade".