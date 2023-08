À chegada a Lisboa, Papa Francisco critica políticos, Igreja, UE e benze bebés

Inquietante e assertivo. Assim se pode classificar o primeiro discurso que o Papa Francisco fez em Lisboa, onde está para celebrar a Jornada Mundial da Juventude 2023, a primeira pós-pandemia, a primeira que se realiza num contexto de guerra na Europa e também quase na véspera da Assembleia Sinodal, no final de setembro, onde as bases da Igreja Católica vão continuar a ser ouvidas sobre o futuro.

Três horas depois de aterrar em Lisboa, Francisco dirigia-se ao mundo a partir do palco do Centro Cultural de Belém (CCB), perante uma plateia repleta de representantes do Governo, de políticos, Corpo Diplomático, membros da Igreja, da sociedade civil e da cultura.

E fê-lo com um discurso mais longo do que o esperado e igualmente surpreendente pelas críticas aos políticos, à má política que se faz, à Europa e à própria União Europeia, que não consegue resolver questões como a guerra na Ucrânia ou os problema relacionados com as migrações.

Francisco questionou mesmo o Ocidente sobre que "rota é esta?", se "investes em armas e não no futuro dos filhos", lembrando à Europa que o mundo precisa dela. "O mundo tem necessidade da Europa, da Europa verdadeira: precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no Leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Médio Oriente", disse.

Mas o Papa Francisco foi mais longe: criticou a própria União Europeia em relação ao que diz e ao que efetivamente faz, comprometendo também Lisboa ao citar o Tratado aqui assinado pelos estados-membros da UE, em 2007, dizendo que é mais do que palavras. Depois focou ainda um dos temas que elegeu como prioritários no seu pontificado: o ambiente e as alterações climáticas. "No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam". E todos temos a obrigação de "trabalhar para o bem comum".

E é este compromisso que espera que resulte desta JMJ de Lisboa, que daqui saia a inspiração para uma ação transformadora para um mundo melhor. O dia do Papa Francisco terminaria na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, com a oração das Vésperas, e naquela que foi a primeira cerimónia dirigida à Igreja portuguesa, a primeira em que se ouviu também o presidente da Conferência Episcopal a falar do tema que tem marcado os últimos tempos dos católicos, o abuso a menores. D. José Ornelas destacou o compromisso assumido para "proteger as crianças de todos os abusos que possam sofrer".

Na cerimónia, Francisco dava sinais de cansaço, mas ainda receberia, de seguida, 13 das vítimas de abusos sexuais na Igreja portuguesa. O dia tinha começado cedo, e o DN faz aqui o filme das suas primeiras horas em Portugal.

O Palácio de Belem foi a primeira paragem do Papa Francisco.

07:55 Foi a esta hora (06:55 em Portugal) que o avião que transportava o Papa Francisco de Roma até Lisboa descolou do aeroporto de Fiumicino. Os jornalistas que o acompanhavam deram conta de um Papa bem disposto, com sorrisos e piadas, dizendo mesmo que esperava rejuvenescer em Lisboa e manifestando longo grande expectativas em relação ao evento à Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

09:40 Dois caças F-16 da Força Aérea sobrevoavam os céus de Lisboa e anunciavam a chegada do Papa ao aeroporto de Figo Maduro, onde era esperado pelo Presidente da República, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pela ministra dos Assuntos Parlamentares, bem como representantes da Igreja Católica, D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Ornelas.

09:45 Francisco surge da parte de trás do avião italiano, em cadeira de rodas, estendendo os braços a Marcelo Rebelo de Sousa. Duas crianças aguardavam-no, Margarida e José, para lhe oferecerem flores. Depois, seguiu-se a passadeira vermelha, as honras militares e os cumprimentos a quem o esperava, numa rápida cerimónia em Figo Maduro. Lá fora, a Guarda de Honra da GNR esperava-o para o conduzir ao Palácio de Belém, onde teria o primeiro encontro oficial.

10:00 O Papa circulava pelo aeroporto de Lisboa, que encerrou as pistas por breve momentos para que o Sumo Pontífice chegasse à saída pela 2.ª Circular para ir até Belém. Trânsito cortado e muitas pessoas que saíram para o ver, acenar e filmar. O Papa retribuía com sorrisos e acenos de mão.

10:15 À porta do Palácio de Belém, muitos jovens, cidadãos e peregrinos aguardavam-no para o verem e cumprimentarem. Tal como o Presidente Marcelo e os representantes da igreja. Era este o primeiro ato oficial, e fez questão de deixar uma marca em português, escrevendo uma mensagem na nossa língua materna no livro de honra do Palácio de Belém, dizendo que acredita que esta JMJ de Lisboa seja "uma inspiração para se enfrentar em conjunto as grandes questões que se colocam à Europa e ao mundo". Este encontro oficial teve pouco mais de uma hora e foi daqui que partiu para o Centro Cultural de Belém (CCB), onde falou aos políticos, aos diplomatas, à sociedade civil, com representantes de várias áreas e religiões, e à cultura.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou desde a primeira hora o Papa Francisco.

11:45 A esta hora deixa o Palácio e segue para o CCB entre vivas e aplausos de quem o aguardava. Marcelo Rebelo de Sousa expressou a sua satisfação dizendo que "hoje, Portugal acolhe-vos de braços abertos". E sublinhando: "Portugal está ao serviço da humanidade". Pouco depois, num palco onde apenas sobressaíam duas cadeiras, e para as quais se dirigiu também em cadeira de rodas, Francisco iniciava o discurso, perante uma plateia recheada de figuras políticas, representantes do governo, deputados, líderes partidários, autarcas, membros do clero, da sociedade civil, entre figuras da ciência à cultura e de todas as religiões representadas em Portugal. Mas ao mesmo tempo que Francisco discursava com críticas fortes ao Ocidente, à Europa e União Europeia, na rede social Twitter, agora X, eram colocados cartazes contra os abusos sexuais, também expostos em outdoors de Loures e de Algés.

12:45 Uma hora depois o Sumo Pontífice deixava o CCB rumo à Nunciatura Apostólica no cento da cidade, para ter um almoço privado e descansar um pouco. À chegada, e assim que sai do carro para a cadeira de rodas, quebra o protocolo para chegar mais perto dos peregrinos que o aguardavam e benze mais um bebé de meses. Foi ali que teve um almoço privado e descansou um pouco, antes de prosseguir com o programa oficial.

16:30 Na Nunciatura Apostólica, onde ainda permaneciam muitos peregrinos, que gritavam "queremos ver o Papa", e que a segurança do Vaticano permitiu que se chegassem mais até à porta da casa oficial de Francisco durante os dias que estiver em Lisboa, recebeu o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que chegou minutos antes da hora, seguido do primeiro-ministro, António Costa, com hora marcada para as 16:45. António Costa levou presentes ao Papa, entre eles uma escultura de São Francisco de Assis, da autoria de José Franco, e o livro Santuários Marianos, de José Sá Fernandes, tendo saindo 15 minutos depois, sem prestar declarações aos jornalistas. Minutos depois o PM deixou uma mensagem no Twitter, dizendo estar feliz por receber o Papa em Lisboa e esta JMJ.

NUnciatura Apostólica é a residência oficial durante os dias em que estiver em Lisboa.

17:00 A porta da Nunciatura Apostólica abre-se para o Papa sair, e, surpreendentemente, Francisco surge de pé, a andar, apoiado por um andarilho e depois por uma bengala, a sorrir e a acenar, tendo benzido mais um bebé, nos braços da mãe que o aguardava à porta. Neste primeiro dia, abençoou quatro bebés. Seguiu depois para o lugar da frente do carro que o transportou e parou mais à frente para cumprimentar mais peregrinos que o esperavam, alguns desde manhã, ao fundo da rua.

17:30 Em menos de meia hora fez o percurso do centro de Lisboa até ao Mosteiro dos Jerónimos, onde entrava pelas 17:30, com plateia cheia. Às 17.36, o presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, iniciava a celebração, com palavras dirigidas ao Papa Francisco. "Obrigada por estar nesta festa de jovens", disse, reafirmando "o empenho da Igreja portuguesa no trabalho com os imigrantes e na defesa da proteção das crianças vítimas de todo tipo de abusos".

No primeiro dia em Lisboa, Papa Francisco benzeu quatro bebés. © Paulo Spranger Global Imagens

18:36 O Papa sai dos Jerónimos, entre palmas e vivas da multidão, em direção à Nunciatura, onde teve mais um encontro.

19:00 Foi a esta hora, e já fora do programa oficial, que o Papa recebeu durante mais de uma hora 13 vítimas de abusos sexuais por elementos da Igreja portuguesa. Para a Conferência Episcopal Portuguesa, o encontro foi "a confirmação do caminho da reconciliação que a Igreja tem vindo a fazer". Com este encontro, que segundo a Santa Sé "transcorreu em clima de escuta intensa", terminou o primeiro dia do Papa Francisco em Portugal.

Uma multidão acompanhou o Papa desde a Nunciatura Apostólica até aos Jerónimos.

Nos Jerónimos, Francisco falou pela primeira vez dos abusos e recebeu vítimas



No segundo discurso do dia, a homilia na Oração das Vésperas, que se realizou na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, ao final da tarde, perante uma assembleia de membros do clero e de peregrinos, o Papa Francisco voltou a marcar com palavras a sua vinda a Portugal, para esta Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

À semelhança do discurso da manhã, o Papa optou por um discurso longo, com referências a Padre António Vieira e a Fernando Pessoa, que foi aumentando ao mesmo tempo que acrescentava palavras do momento.

Foram mais de 20 minutos de silêncio nos Jerónimos, porque todos queriam ouvir o que tinha a dizer. E o Papa não deixou nada por dizer, tendo tocado pela primeira vez, e ao fim de oito horas de estada no nosso país, na questão dos abusos sexuais a menores, classificando esta Igreja como uma Igreja que desilude, que dá maus testemunhos e escândalos - tendo depois deste discurso recebido vítimas de abusos na Nunciatura Apostólica. O encontro ocorreu com algum secretismo só se tendo sabido depois acontecer.

Mas, no final da homília, a mensagem do Papa foi para a Igreja, dizendo aos sacerdotes, bispos e peregrinos que trabalhem na construção de uma Igreja sem medo. "Não tenhais medo". "Vão e caminhem para a construção de uma Igreja de todos e para todos, que lança as redes para pescar os homens. A Igreja está num momento como de ultimato para a Evangelização", disse, questionando mesmo o que quer a Igreja de hoje fazer. "Descer da barca?" ou partilhar o "entusiasmo do Evangelho".

Francisco começou por fazer um paralelismo entre os primeiros discípulos e os tempos difíceis que se vivem hoje, dizendo que, nos dois momentos, Jesus faz a mesma interpelação à Igreja: ""Queres descer do barco e afundar na desilusão, ou fazer-Me subir permitindo que seja mais uma vez a novidade da minha palavra a tomar na mão o leme? Queres apenas conservar o passado que ficou para trás ou lançar de novo e com entusiasmo as redes para a pesca?". Eis o que nos pede o Senhor: despertar a ânsia pelo Evangelho."

Muitos jovens aguardavam o Papa e a eles dirigiu mensagens de esperança © Paulo Spranger Global Imagens

Mas há que tomar opções na Igreja para o conseguir, disse o Papa: "Quero indicar três, inspiradas no Evangelho. A primeira é fazer-se ao largo. Para lançar novamente as redes ao mar, é preciso sair da margem das desilusões e do imobilismo, afastar-se daquela tristeza melosa e daquele cinismo irónico que nos assaltam à vista das dificuldades. Temos de o fazer para passar do derrotismo à fé".

A segunda opção é aquela em que "temos de levar juntos por diante a pastoral". E lembra: "A Igreja é sinodal, é comunhão, ajuda mútua, caminho comum." E isto continua a ser um "grande desafio, especialmente em contextos onde os sacerdotes e os consagrados estão cansados, porque, enquanto as necessidades pastorais vão aumentando sempre mais, eles são cada vez menos. Mas podemos olhar para esta situação como uma ocasião para, com fraterno entusiasmo e sã criatividade pastoral, envolver os leigos. Assim, as redes dos primeiros discípulos tornam-se uma imagem da Igreja, que é uma rede de relações humanas, espirituais e pastorais." E sublinhou: "Na Igreja, ajudamo-nos, apoiamo-nos reciprocamente e somos chamados a difundir, também fora dela, um clima de fraternidade construtiva".

Quanto à terceira opção é "tornar-se pescadores de homens. Jesus confia aos discípulos a missão de se fazerem ao largo no mar do mundo. Por isso, pescar as pessoas e tirá-las para fora da água significa ajudá-las a voltar a subir de onde afundaram, salvá-las do mal que ameaça afogá-las, ressuscitá-las de todas as formas de morte".

No final da oração, vários bispos reagiram ao discurso do Papa. D. Januário Torgal assumiu que a Igreja portuguesa até é ousada, mas, por vezes, tem medo, fazendo alusão à forma como o processo sobre abusos foi conduzido.