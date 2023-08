A calma desceu no Parque Eduardo VII para a Missa de Abertura

Ao longo da tarde desta terça-feira, peregrinos de todo o mundo juntaram-se na Colina do Encontro (o Parque Eduardo VII) para celebrar a Missa de Abertura.

Num ambiente de animação, dança e canto, os peregrinos esperaram pacientemente o início desta celebração presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Bandeiras de países como a Argentina, Egipto, Canadá, Cabo Verde e tantos outros estiveram hasteadas ao longo de toda a Missa.

O coro e orquestra da JMJ fez a sua estreia nesta celebração, dirigidos pela maestrina Joana Carneiro. O coro é composto por cerca de 100 músicos e 200 elementos de todo o país, representando 18 dioceses. Este coro é composto por ouvintes e não ouvintes e teve participação de cantores surdos do projeto Mãos que falam.

Assim que o coro terminou a primeira música e se esperava o início da intervenção de Manuel Clemente, desceu um silêncio sobre o Parque Eduardo VII em preparação para o momento que foi intenso para muitos dos presentes.

O Cardeal Patriarca de Lisboa deu as boas vindas a todos os jovens à Jornada em português, italiano, inglês, francês e espanhol. Ao longo de toda a missa, as leituras foram feitas em várias línguas numa JMJ que tem a presença de pessoas de todos os países do mundo, exceto as Maldivas.

Foi possível ver a emoção de todos os presentes com algumas pessoas a chorar um pouco no final desta celebração. Para terminar, o coro e orquestra tocaram o hino da JMJ, Há Pressa no Ar.

O Papa Francisco chega a Lisboa esta quarta-feira.