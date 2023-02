As senhoras Smith e Macgregor ostentam um sorriso que contrasta com a natureza dos artefactos que carregam em braços: veículos militares. Em 1942, um poster assinado pelo cartoonista britânico Fougasse recorre ao humor para exultar ao esforço bélico imposto pela Segunda Guerra Mundial. A sucata doméstica, como a proveniente do metal de tachos e panelas, providenciava matéria-prima para o fabrico de armamento. Nas décadas anteriores, Cyril Kenneth Bird, nascido em 1887, notabilizara-se na ilustração em revistas como a Punch, onde publicara os seus cartoons após a Primeira Guerra Mundial. Na época, Fougasse recuperava de ferimentos infligidos na campanha de Galípoli, na Turquia. Cyril, formado em engenharia civil, ganhou a alcunha que lhe acompanharia a carreira: Fougasse, em alusão a uma pequena mina terrestre. Crendo que o humor se revelava um veículo ao serviço da propaganda de guerra, o cartoonista ofereceu o seu talento ao governo britânico. Nos anos em que durou o conflito mundial, elaborou algumas das peças mais memoráveis do período, como os cartazes "Careless Talk Costs Lives" ("Conversa Descuidada Custa Vidas"), um apelo ao cuidado de não revelar, mesmo que em privado, informações que pudessem ser úteis aos alemães.

No início da década de 1920, Fougasse recebera da coroa britânica uma encomenda de carácter diverso daquele que lhe ocupava as páginas de revistas como as Graphic e Tatler. Da princesa Maria Luísa e do amigo Edward Verrall Lucas, humorista, cartoonista, editor e ensaísta, chegara um apelo à criatividade de Cyril: o de escrever um conto inédito. Nascia a aventura de Joe Smith, uma fada que numa noite de tempestade abandona o seu país onírico para se embrenhar no tangível bulício da Londres dos "Loucos Anos 20". Uma história de desilusão e de retorno ao país de origem. A par do conto de fadas de Fougasse, uma outra narrativa escrita em 1830 por uma menina de dez anos e três quartos - assim se lê na capa do livro - via-se recuperada para o mesmo projeto que envolvia, desde 1821, a princesa Maria Luísa. The Adventures of Alice Lascelles (As Aventuras de Alice Lascelles) relata-nos a história de uma menina e das suas companheiras na escola para raparigas de Miss Duncombe. Um conto que abre com as palavras de carinho da autora endereçadas a sua mãe: "Para a minha querida mãe. Esta minha primeira tentativa de composição é carinhosa e obedientemente escrita pela sua afetuosa filha". Testemunho de infância daquela que reinaria sobre o Império Britânico de 1837 a 1901. Alexandrina Victoria, a Rainha Vitória distraíra alguns dos seus dias de crianças em torno das aventuras de Alice.