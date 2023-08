A Barbie Malala e orgulho nas Navegadoras em semana de JMJ

SÁBADO

Entre música, ruínas e castelo, Marvão no centro do mundo

É difícil encontrar melhor maneira de descrever o Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM) do que o título do site de música clássica sediado em França resmusica.com: Em Marvão, entre a rocha e o céu, a música encontra o silêncio. Mais uma vez foi assim por estes dias na vila alentejana. E se a gala de encerramento desta 9.ª edição do FIMM, no pátio do castelo de Marvão, com a soprano Juliane Banse, a Hong Kong Sinfonietta, e com direção uma vez mais do maestro alemão Christoph Poppen, que criou o festival, foi o ponto alto, o concerto deste sábado em Ammaia não lhe ficou atrás em magia. Foi com as luzes de Marvão à esquerda e o brilho da Lua-cheia à direita, que as ruínas romanas acolheram a Orquestra XXI, conduzida pelo maestro Dinis Sousa que interpretou Entropia, de Inès Badalo, jovem compositora luso-espanhola, ou a Sinfonia N.º 5 em dó sustenido menor de Gustav Mahler. Ao todo foram dez dias capazes de pôr Marvão no mapa de Portugal e do mundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

DOMINGO

Putin anuncia navios em parada para o mundo ver

No Dia da Marinha, Vladimir Putin regressou à sua São Petersburgo natal para assistir a um desfile naval. Mas o presidente russo não se limitou a apreciar os navios, aproveitou a ocasião para comunicar que vai acrescentar 30 navios à frota russa, a que chamou a "guardiã indestrutível das fronteiras da pátria, o seu orgulho e glória". Ao seu lado, Putin teve quatro dos líderes africanos que estiveram em São Petersburgo a assistir à Cimeira Rússia-África - Ibrahim Traoré (Burkina Faso), Assimi Goïta (Mali), Denis Sassou-Nguesso (República do Congo) e Isaias Afwerki (Eritreia) - um sinal do peso que a Rússia está a ganhar em África. Basta ver as bandeiras russas nas mãos dos jovens que celebraram o último golpe no Níger. Apesar de nunca ter mencionado a Ucrânia, Putin saudou as "corajosas tripulações" da frota russa. Desde o início da guerra, a Rússia já terá perdido 18 navios.

SEGUNDA

Nem Malala escapa à loucura Barbie

"Esta Barbie tem um Prémio Nobel. Ele é só Ken." A frase, acompanhada de uma imagem de Malala Yousafzai dentro de uma cabine rosa, depois de a ativista paquistanesa ter assistido ao filme de Gerta Gerwig com o marido Asser Malik, e colocada nas suas redes sociais, é a prova de que nem a mais jovem galardoada com o Nobel da Paz escapou ao fenómeno Barbie. Com 146 milhões euros arrecadados nas bilheteiras no seu arranque, o filme que pôs os espectadores de todo o mundo a vestir-se de rosa para ir às salas, teve os melhores primeiros 11 dias de sempre nas salas de cinema de qualquer lançamento da Warner Bros. Um fenómeno que ganhou muito com o lançamento simultâneo com Oppenheimer, o filme de Christopher Nolan sobre o "pai da bomba atómica". Nos seus primeiros sete dias, juntos, Barbie e Oppenheimer ultrapassaram os mil milhões de dólares (907 milhões de euros) em vendas de bilhetes a nível mundial. Na era do streaming, eis a prova de que o cinema não está morto.

TERÇA

O poste tirou o sonho a Portugal, mas futuro é promissor

Para o Washington Post foi "o milagre do poste" e o USA Today resumiu: "Os EUA sobreviveram mas, se não fosse um poste, tinham sofrido a maior derrota da sua história." Foi assim que a imprensa americana descreveu o empate de Portugal face aos EUA no Mundial de Futebol Feminino que ditou o afastamento das Navegadoras na fase de grupo, na sua primeira participação num Mundial. Uma bola ao poste de Ana Capeta, já depois dos 90 minutos, que podia ter ditado um desfecho diferente no Eden Park, na Nova Zelândia, com a passagem de Portugal aos oitavos-de-final. Mas se o sonho bateu no poste da baliza das Bicampeãs Mundiais, não tirou a esperança às portuguesas. Agora, "isto [do futebol feminino] tem tudo para andar para a frente em Portugal", garantiu Kika Nazareth. O futuro é promissor... e passa já pela Liga das Nações. Portugal, França, Noruega e Áustria vão disputar o acesso à final four da prova.

QUARTA

Francisco na JMJ: recados, Marcelo e as vítimas de abusos

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Eram 9.40 quando dois F-16 da Força Aérea portuguesa sobrevoaram Lisboa, anunciando a chegada do Papa a Lisboa. Recebido no aeroporto por Marcelo Rebelo de Sousa, cujo cumprimento efusivo deu que falar, o primeiro dia de Francisco na Jornada Mundial da Juventude ficou marcado pelos encontros com o Presidente da República em Belém, e com o primeiro-ministro António Costa, que recebeu em privado na Nunciatura. Sempre seguido por uma multidão que gritava "Viva o Papa!", Francisco aproveitou o discurso no CCB para deixar críticas ao Ocidente, à UE e às "leis sofisticadas da eutanásia". Horas depois, nos Jerónimos, tempo de abordar os abusos sexuais na Igreja, denunciando os "escândalos" que "nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre se devem acolher e escutar." E foi o que fez ao fim da tarde, num encontro com 13 vítimas.

QUINTA

Níger sai às ruas para apoiar golpe com vivas à Rússia

Os 63 anos da independência foi pretexto para milhares de pessoas saírem às ruas no Níger em apoio ao golpe que, na semana anterior, depôs o presidente Mohamed Bazoum. Nos cartazes que se viam na Praça da Independência, em Niamei, duas ideias saltavam à vista: o desejo de ver França, antigo colonizador, sair e o de saudar a Rússia, com bandeiras daquele país bem visíveis nas imagens. Além de França, os manifestantes tinham outro alvo: a CEDEAO. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental deu aos golpistas até domingo para o regresso à ordem constitucional, ameaçando com uma intervenção militar. Entretanto, os países foram retirando os seus cidadãos do Níger, com França a transportar também os portugueses. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nove dos 10 cidadãos portugueses que quiseram sair já foram retirados. O futuro do Níger, esse, continua incerto.

SEXTA

Serafina e confissões antes da Via Sacra com os jovens

© Mário Vasa/Global Imagens

Antes da ida hoje a Fátima e de uma reta final da JMJ marcada pelo calor, o Papa começou esta sexta-feira no Bairro da Serafina onde deixou um pedido às instituições de caridade para que não tenham nojo da pobreza. Deixando de lado o discurso que levava, Francisco questionou: "Quando dão a mão a uma pessoa necessitada, doente ou marginal, lavam-na de seguida, para não ficarem contagiadas?". Antes, o chefe da Igreja Católica já fizera uma curta deslocação ao Jardim Vasco da Gama, onde estão instalados 150 confessionários e, trocando as voltas aos jornalistas, foi longe das câmaras que ouviu três jovens - o espanhol Francisco, de 21 anos, a guatemalteca Yesvi, de 33, e o italiano Samuel, de 19. O dia fechou com a Via Sacra, que juntou muitos dos milhares e milhares de jovens que por estes dias encheram Lisboa com a sua alegria e o colorido das suas bandeiras.