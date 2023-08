A "balada da despedida" dos jovens em Lisboa

Depois de seis dias na "festa da juventude", os peregrinos continuaram esta segunda-feira a despedir-se de Portugal, regressando aos países de origem. Com a mochila às costas, chapéu na cabeça e a credencial do evento ainda ao peito, as centenas de milhares de jovens que viajaram até às Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) encheram novamente os transportes públicos da capital, provocando alguns constrangimentos, sendo que, para muitos, o regresso a casa fez-se por estrada em direção às fronteiras com Espanha.

A desmobilização começou logo pela manhã. No Metro ouviam-se as típicas cantigas entoadas pelos grupos que erguiam as bandeiras dos respetivos países enquanto aguardavam pela próxima viagem.

Já no aeroporto, as filas para os embarques podiam parecer intermináveis, mas entre canções, conversas e alguns momentos de repouso, os peregrinos lá iam encontrando formas de fazer passar o tempo.

Limpeza e desmontagem

Pelo Parque Eduardo VII, a Colina do Encontro deixava de o ser. Num ritmo apressado, deu-se início à tarefa de desmontar o enorme altar palco que recebeu os principais eventos dos primeiros dias da JMJ. E junto ao Parque Tejo, ainda decorre a operação de limpeza do espaço, que deverá durar até ao final da semana.

Durante o fim de semana marcado pela JMJ, o lixo deixado pelos peregrinos e voluntários foi-se acumulando, deixando o chão do parque coberto de garrafas de plástico e outros resíduos.

Além disso, alguns restos de alimentos impróprios para consumo deixados no local serão encaminhados para compostagem pelo Banco Alimentar Contra a Fome.

No âmbito de uma campanha contra o desperdício alimentar, a organização irá recolher também alimentos colocados pelos peregrinos nas caixas de recolha de comida. Após uma triagem, serão distribuídos pela instituição.

"Sucesso" das forças de segurança

"A cooperação é um valor fundamental para garantir níveis elevados de segurança". Foi em tom de agradecimento que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lembrou, em conferência de imprensa, o trabalho das equipas das forças de segurança portuguesas, que permitiram chegar ao fim do "maior evento de sempre realizado em termos de coordenação, planeamento, implementação e monitorização de segurança no nosso país" sem problemas graves.

A cooperação entre todos os grupos envolvidos, incluindo polícias europeias e bombeiros voluntários, e outros elementos que "não estão na linha da frente da segurança, mas estão na retaguarda e são essenciais" - a rede SIRESP recebeu 6,4 milhões de chamadas promovidas por mais de 180 entidades, durante os seis dias - foi destacado pelo ministro.

De forma semelhante, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, considerou que a "maior operação de segurança alguma vez realizada em Portugal", com 16 mil operacionais no terreno, decorreu "de forma exemplar".

A Jornada Mundial da Juventude 2023 chegou ao fim, tenso sido destacada pelo Papa Francisco como a organização "mais bem preparada" e com maior número de peregrinos (só na missa de sábado à noite no Parque Tejo estiveram cerca de 1,5 milhões). Para 2027, fica prometida uma próxima edição em Seul, na Coreia do Sul, a segunda a decorrer na Ásia.

