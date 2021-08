80% da população tem uma dose da vacina e 72% com vacinação completa

Em Portugal, 7 399 577 pessoas já completaram a vacinação contra a covid-19, o que representa 72% da população. Com a primeira dose da vacinação são já 8 264 586 pessoas, ou seja 80%, revela o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados reportados referem-se até 22 de agosto e indicam que o país já recebeu 16 675 410 doses de vacina desde que o processo de vacinação começou, a 27 de dezembro de 2020, sendo que 14 969 971 já foram distribuídas.

Na semana anterior, a DGS indica que 66% da população estava totalmente vacinada e 79% tinha pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

No grupo de pessoas entre os 65 e os 79 anos de idade, a inoculação completa corresponde a 97% (1 586 254), sendo que 1 664 338 pessoas receberam uma dose, ou seja 99%.

Na faixa etária entre os 50 e 64 anos, 91% (1 974 327) já receberam as duas doses da vacina e 97% (2 110 017) tomaram a primeira dose.

A DGS indica que 74% das pessoas que têm entre os 25 e os 49 anos (2 469 125) já têm a vacinação completa e 87% (2 901 189 8) foram imunizadas com uma dose.

O relatório refere que 306 454 dos jovens entre os 18 e os 24 anos receberam as duas doses (39%) e 571 163 tomaram uma dose (73%).

A faixa etária até aos 17 anos tem 5 393 jovens (0%) com a vacinação completa e 329 446 (19%) com apenas uma dose da vacina.

No Norte, a região com mais pessoas inoculadas são no total 4 995 698 - 83% com a primeira dose e 69% com as duas -, o que representa mais 229 218 na última semana.

Lisboa e Vale do Tejo, tem 4 953 488 pessoas imunizadas com uma vacina contra a covid-19 - 78% com uma dose e 66% com duas. São mais 197 339 pessoas vacinadas.

Já a região Centro tem 2 345 469 vacinados - 81% com uma dose e 70% com duas -, mais 96 892 na última semana. O Alentejo regista 660 285 pessoas inoculadas - 83% com uma dose e 70% com duas, mais 28 672 na última semana.

O Algarve tem 587 068 pessoas vacinadas, sendo que 79% com uma dose e 68% com duas, ou seja mais 24 319 na última semana.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 352 119 vacinados - 77% com uma dose e 69% com duas, mais 11 392 na última semana, e os Açores regista 322 627 pessoas inoculadas - 75% com uma dose e 66% com duas, mais 9 572 na última semana.