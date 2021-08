57% dos portugueses já têm a vacinação completa

Segundo os dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já foram administradas em Portugal mais de 12,5 milhões de doses de vacinas (12.597.147), que permitiram atingir já a vacinação completa para 57% da população: 5.851.054 pessoas. Com pelo menos uma dose, a percentagem sobe para 69%.

Na distribuição pelas faixas etárias, a vacinação completa já atinge números bastante expressivos acima dos 50 anos. Entre os 50 e os 64 anos, há 86% dos portugueses já completamente imunizados, percentagem que aumenta para os 96% nas faixas etárias seguintes: dos 65 aos 79 anos e nos maiores de 80.

Entre os 25 e os 49 anos, há metade dos portugueses com a vacinação completa: 50%. Com pelo menos uma dose da vacina, a cobertura sobe para 76%.

Na faixa entre os 18 e os 24 anos, há 20% de jovens portugueses com uma inoculação tomada e apenas 12% com vacinação completa.

Recorde-se que abriu esta terça-feira (3) o autoagendamento da vacinação, em exclusivo, para jovens adolescentes de 16 e 17 anos, enquanto o sistema de "casa aberta" está disponível para maiores de 30 anos.

Por regiões, o Alentejo e a Região Centro são as mais avançadas na vacinação completa, com 61% e 60%, respetivamente. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais atrasada, com 55%. No Algarve, sobe para 57%, enquanto no Norte são 56%.