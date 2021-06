40 concelhos com incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem esta sexta-feira 40 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 18 do que há uma semana.

Segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 40 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, 18 pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Lisboa e Sesimbra são os concelhos da AML que têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, tendo os restantes 16 uma incidência superior a 120 casos. Os concelhos da AML que estão neste patamar são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja os dados de todos os concelhos: