2H: "Somos reconhecidos só em alturas de catástrofe porque somos os bonzinhos da classe da saúde."

Cidália martins 57 anos, enfermeira há 31 anos, diz que hoje em dia se confronta cada vez mais com pacientes que são pessoas "exigentes, arrogantes e autoritárias". E isso explica muitas vezes a própria atitude dos profissionais. Constata também que os enfermeiros jovens deixam o SNS ou mesmo a profissão.

Francisca Jardim com João Pedro Henriques

Francisca Jardim com João Pedro Henriques

Duas da manhã, a hora mais caótica nas urgências de um hospital, sobretudo aos fins de semana, conta Cidália Martins, 57 anos, enfermeira há 31 anos. "Chegam os alcoolizados, os desorganizados, as quedas, as confusões da noite... é um turno que normalmente é para esquecer."

Um terço já está concluído e esta é a sua hora de preferência, por oposição aos inícios de turno, "as piores fases". Pelas duas da manhã não costumam aparecer os pacientes que recorrem às urgências desnecessariamente (só para obter uma receita, por exemplo). São quadros clínicos mais graves que exigem mais atenção na execução do que cuidado na forma de tratamento. Cidália, enfermeira chefe, deixa a amabilidade de lado e foca a atenção na parte técnica: "O profissional neste momento é apenas o profissional."

Durante o dia, existem as pessoas que não têm médico de família e recorrem aos serviços em busca de receitas, quando deveriam procurar o atendimento adequado: "Ficam horas à espera e começam a ficar irritadíssimas, desorganizando toda a atmosfera hospitalar." Também há os que exigem uma atenção especial (geralmente idosos). Os enfermeiros entram em cena: nos médicos não há tempo ou paciência para os ouvir.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Existem também os inconformados: "O paciente de hoje é uma pessoa exigente, arrogante e autoritária, impõe aquilo que os profissionais não conseguem dar". Mais difícil que tratar doentes em estado grave é lidar com pessoas mal-educadas, que não compreendem o lado dos profissionais. "Já tirei sangue, porque é que ainda estou cá?" é a típica frase de um destes utentes. "As análises demoram sempre duas horas, aquela espera que as pessoas também não entendem, aquilo não é carregar num botão e já está, há tempos de reatividade."

Na correria dos plantões e na pressão por um atendimento ágil, os enfermeiros encontram-se frequentemente diante de pacientes que manifestam comportamentos desrespeitosos e até mesmo agressivos. Essa realidade pode afetar tanto a qualidade do serviço prestado quanto o bem-estar emocional desses profissionais: "É a postura do doente que explica a postura do profissional."

À desvalorização da carreira soma-se a falta de condições de trabalho: a escassez de recursos, a sobrecarga laboral, a falta de pessoal e a inadequação das instalações hospitalares. Portanto, os enfermeiros "deixam de investir ou então vão embora, principalmente os mais novos", migrando para o setor privado ou até abandonando a profissão. Uma realidade que não só de Cidália mas de todos os enfermeiros.