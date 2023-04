25 Abril: Ana Moura, rapper Nenny e escultura de Rui Chafes nas comemorações na residência de António Costa

A fadista Ana Moura e a rapper Nenny vão participar na celebração do 25 de Abril na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, que contará também com a inauguração de uma escultura de Rui Chafes, especialmente concebida para o jardim de S. Bento.

De acordo com uma nota do gabinete de António Costa, o programa cultural da celebração da Revolução dos Cravos vai contar com uma dezena de espetáculos e atividades nos espaços do jardim, dirigida a públicos de todas as idades, de música, dança, teatro de marionetas e oficinas de produção artesanal.

O Coro dos Anjos, um grupo lisboeta que segundo o gabinete do primeiro-ministro "mantém vivo o canto polifónico de matriz tradicional portuguesa contribuindo para a sua renovação com um repertório contemporâneo", e os jovens tocadores de percussão Porbatuka, um projeto de Almada, são outras das participações musicais.

A um ano de se completar o 50.º aniversário da Revolução de Abril, vai ser inaugurada uma obra do escultor Rui Chafes, "especialmente concebida para o jardim da Residência Oficial", refere o gabinete de António Costa.

O programa cultural inclui a atuação do Ensemble de Metais da Metropolitana, agrupamento formado por alunos da Academia Nacional Superior da Orquestra Metropolitana de Lisboa, e uma aula aberta de breaking, que será modalidade olímpica a partir dos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris.

Será também apresentado o espetáculo de dança da dupla Jonas & Lander, "Bate Fado", o qual recupera uma vertente histórica do fado, e que, à semelhança do samba ou do flamenco, também foi dançado, lê-se na nota.

Como é habitual, o Palacete de São Bento, edifício principal da residência oficial do primeiro-ministro, estará aberto para visitas entre as 14:30 e 18:30 de 25 de abril, sendo o público convidado "a descobrir as mostras Arte em São Bento e Design em São Bento".

"Arte em São Bento apresenta uma seleção de obras de artistas portugueses contemporâneos pertencentes à Coleção Peter Meeker. Design em São Bento é uma mostra representativa do design nacional que integra o mobiliário e os objetos decorativos nos espaços da Residência Oficial com funções protocolares", indica o gabinete.

Para assinalar "a importância das artes e ofícios tradicionais enquanto património cultural vivo, serão promovidas oficinas de prática artesanal, numa colaboração com o Programa Nacional Saber Fazer".

Conduzidas por artesãos e abertas à participação do público, segundo a nota, "propõem-se quatro oficinas dedicadas a técnicas distintas: Processamento da Lã, Tecelagem, Palma e Tabua".

As entradas são gratuitas e deverão realizar-se pela Rua da Imprensa à Estrela, em Lisboa.