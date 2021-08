2374 novos casos de covid-19 e oito óbitos em Portugal. Internamentos caem

Morrem no Japão dois homens vacinados com lote contaminado da Moderna

Portugal registou nas últimas 24 horas 2374 novos casos de covid-19 e 8 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde deste sábado (28 de agosto).

Há agora 657 pessoas internadas nos hospitais devido à covid-19, menos 18 que no dia anterior. Há 143 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos um que no registo de sexta-feira.

Atualmente, há 44 957 casos ativos de infeção em Portugal. Recuperaram da doença 2835 pessoas.

A região norte contabiliza o maior número de novos casos - foram 910. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 723. A região centro registou 332 contágios nas últimas 24 horas, o Algarve 185 e o Alentejo 179.

A região autónoma da Madeira conta 27 novos casos e os Açores 18.

© Fonte: DGS

Já no que se refere aos óbitos, quatro foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região norte e dois no centro.

Os indicadores da matriz de risco não são atualizados ao sábado. Os valores de sexta-feira mostram uma incidência de 312,7 casos por 100 mil habitantes no território continental, que passa a 317,7 considerando todo o território nacional.

Já o indíce de transmissibilidade - o R(t) - está nos 0,99, no continente e no total nacional.

Japão investiga morte de dois homens vacinados com lote contaminado da Moderna

As autoridades da saúde japonesas estão a investigar a morte de dois homens que receberam vacinas contra a Covid-19 dos lotes da vacina da Moderna suspensa devido à contaminação, disse o ministério da saúde este sábado.

Os homens, de 30 e 38 anos, morreram no início deste mês depois de receberem a segunda dose da vacina da Moderna de um dos três lotes de fabricação suspensos pelo governo na quinta-feira, após a confirmação de que estavam contaminados, disse o ministério em comunicado.

O ministério saúde japonês disse ainda que a causa da morte ainda se encontra sob investigação e que "atualmente, as relações causais com as vacinas são desconhecidas".

Os homens contraíram febre após receberem as vacinas e nenhum deles apresentava problemas de saúde ou histórico de alergia, acrescentou o ministério.

A suspensão afeta 1,63 milhão de doses de vacinas Moderna, que foram enviadas para mais de 800 centros de vacinação em todo o Japão.

A Takeda, que é responsável pela venda e distribuição da vacina Moderna no Japão, disse ter recebido relatórios de vários centros de vacinação de que "substâncias estranhas" foram encontradas dentro de frascos fechados.

Cerca de 44% da população do Japão foi totalmente vacinada, enquanto o país luta contra um aumento recorde de casos de vírus causados ​​pela variante Delta.