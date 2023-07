22H: "Não é apenas uma ceia, é uma palavra amiga e um gesto de carinho"

A"mulher furacão", Melissa, 30 anos, é uma das pessoas que se aproxima da carrinha estacionada perto da estação da Reboleira (Amadora), para recolher uma das 140 ceias. Cigana e transexual, vive na rua desde os 13 anos. Abandonou Cascais, onde vivia, por questões de abuso sexual. Entrou no mundo da prostituição. Começou a pernoitar no Rossio (Lisboa) e aí entrou em contacto com algumas instituições, especialmente a Comunidade Vida e Paz (CVP): "Já conheço a Comunidade há muitos anos, estive no centro que têm em Chelas e não fazem discriminação." Com o apoio da Housing First conseguiu uma casa, mas neste momento está desempregada, perdeu o abrigo e vai voltar a viver na rua. Está sempre na estação da Reboleira a pedir ajuda, "Eu não desisto, tenho só o 7º ano, mas tenho a escola da vida."

Cremilde, 54 anos, vive sozinha numa autocaravana ali perto, apenas com um colchão e pouco mais. Num conflito familiar perdeu a casa e espera ainda uma resposta do tribunal. Vive das pulseiras que faz e vende na rua. Além da ajuda da CVP, há um café que lhe vai dando alguma comida e água.

A "volta D" é um dos quatro percursos que a CVP faz diariamente. Rui Singeis, voluntário há quase 13 anos, conhece esta volta como a palma das mãos e quinzenalmente conduz a carrinha, que leva mais de 140 ceias. A equipa de rua coloca na carrinha as ceias e parte de Alvalade antes de anoitecer, sem hora prevista de regresso. A rota passa pela Avenida dos Estados Unidos, Benfica, Reboleira, Alcântara e Cais do Sodré. Na primeira paragem, a carrinha para, apita e as pessoas começam a aparecer. Ansiosa mas pacificamente esperam que os voluntários tirem os sacos de papel:;duas sandes, um pacote de leite e um copo de água. Várias dizem "estou com fome", "posso levar um reforço?", "não almocei porque não há dinheiro", "têm roupa que me deem?". A voluntária Paula Cheio explica: "As ceias são um meio para interagir com os sem-abrigo, o que se pretende é tirar as pessoas da rua."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quando comparado com há 10 anos, a realidade nas ruas mudou, a vida está mais difícil. Existem mais pessoas em situação de sem-abrigo, especialmente mais mulheres sozinhas e mais migrantes. Os efeitos da pandemia também foram sentidos. Os voluntários diminuíram, mas agora, são cerca de 600. Durante o confinamento, foram os únicos a ter autorização para andar nas ruas. "Por favor, não nos deixem" - era tudo o que os sem-abrigo pediam.