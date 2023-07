18H: "Agora consigo chegar mais cedo e tenho várias opções disponíveis"

Jucélia Freire com João Pedro Henriques

Num barco cheio de passageiros, Ana Custódio, segura um pastel de nata e, com uma mochila ao colo, é apenas uma entre milhares de pessoas obrigadas à rotina diária de se deslocarem entre as duas margens do rio Tejo, em Lisboa.

Para chegar à sua casa, na Baixa da Banheira (concelho do Barreiro, distrito de Setúbal), ou ao seu trabalho, na rotunda do Marquês de Pombal (Lisboa), Ana Custódio usa pelo menos três transportes públicos: autocarro, barco, metro. "Levo cerca de uma hora para chegar ao meu destino, seja no trabalho ou em casa."

Ana conta que, comparando com o que era há dez anos, os transportes passaram por muitas melhorias. "Agora eu consigo chegar mais cedo e tenho várias opções disponíveis."

Enquanto o barco navega pelas águas calmas do Tejo, conta que até 2019, os custos altos só lhe permitam carregar apenas um passe. Tinha um custo de 71 euros e não era permitido usar em todos os transportes coletivos. Para um residente no Barreiro, era necessário carregar mais do que um passe para ter acesso aos outros transportes e o total podia ultrapassar os 90 euros. "Para ficar mais barato, usava o carro até a estação e só depois o passe nos outros transportes [barco e metro]."

Atualmente, devido à mudança dos preços em 2019, o passe tem um valor de 40 euros e permite circulação em todos os transportes públicos na área metropolitana de Lisboa, e com o aumento das opções, os passageiros podem ir até a outra margem do Tejo utilizando apenas um único transporte.

Ana Custódio conta que, com a diminuição do preço dos passes, o número de passageiros aumentou bastante. Ela e muitas outras pessoas deixaram de usar o transporte individual e passaram a usar o coletivo. "Passei a usar autocarros para chegar de casa até a estação e muitas pessoas também fizeram o mesmo. Trabalho por turnos. Tem dias que vou mais cedo e tem dias que vou mais tarde e os barcos estão sempre cheios."

Em caso de greve, como aconteceu por exemplo em 2019, a passageira conta que é necessário recorrer a outros meios para atravessar o Tejo. "Uns dias eu levava o carro e outros, como eu vinha muito cedo, havia um primeiro barco que eu pegava e depois à tarde eu apanhava o comboio da Fertagus e um autocarro para o Barreiro".

Enquanto guardava o saco onde trouxe o seu pastel de natas, Ana Custódio diz sentir-se grata por ter um sistema de transporte público tão eficiente.