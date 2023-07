16H: "Há um intervalinho como na escola?". O corrupio da reta final da sessão legislativa

António Lacerda Sales. O deputado do PS, e ex-secretário de Estado da Saúde, presidiu a Comissão de Inquérito à TAP, depois da saída do anterior presidente, Jorge Seguro Sanches. Na última reunião, todos os deputados o elogiaram pela sua forma de conduzir os trabalhos.

Normalmente, seria um dia de plenário. Mas isso não acontece desta vez. Estamos na reta final da sessão legislativa e a urgência em fechar processos fala mais alto.

Os deputados desdobram-se em comissões, que se espalham em várias salas. A número 6 será o palco da última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, onde se vai votar a versão final do relatório que, nos dias anteriores, recebera críticas em toda a linha da Oposição. Faz-se um compasso de espera. Filipe Melo, do Chega, está atrasado - até ali, está na Comissão de Economia. Enquanto isso, os deputados conversam; os assessores dão indicações e distribuem documentos; há quem aproveite para tomar um café, beber água para enfrentar o calor que se faz sentir, ou trocar algumas impressões. À entrada para a reunião, há uma certeza: apesar das críticas, o relatório será sempre aprovado, com o PS a viabilizá-lo. Sabe-se, nesta fase, que praticamente todos votarão contra; a dúvida é o PCP, que não deu certezas do sentido de voto, mas que acabará por também ser contra.

Lá fora, no átrio que dá acesso ao corredor das salas das comissões, as câmaras de televisão já estão montadas; fazem-se diretos - ou não fosse este um dos temas quentes da política nacional num passado recente. Na sala, os fotógrafos posicionam-se, os jornalistas montam computadores e sentam-se ao fundo. Enquanto esperam, o presidente da CPI, António Lacerda Sales, faz um briefing: vai ser uma tarde atarefada, a grelha de tempos prevê uma duração total de mais de cinco horas e meia. A intervenção inicial fica a cargo da relatora, Ana Paula Bernardo, deputada do PS, que terá até 45 minutos para apresentar o relatório e explicar a versão que será discutida. "É muito tempo, mas isso não significa que o use todo", diz Lacerda Sales aos jornalistas. Há quem pergunte se, a meio da reunião, haverá "um intervalinho como na escola". O presidente da CPI não garante, dizendo que depende do curso dos trabalhos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A reunião começa com quase com uma hora de atraso. A relatora inicia a apresentação do documento - que incluirá algumas propostas da oposição -, segue-se uma primeira ronda. Começam os partidos que apresentaram propostas, termina com aqueles que optaram por não o fazer (PSD e IL); há depois um momento de debate. No final, faz-se então o prometido intervalo. A maioria dos deputados saem da sala. A esta hora, o bar já fechou, café só já na máquina de vending ou com cápsulas. Terminados os 10 minutos, os trabalhos retomam. Seguem-se duas intervenções. Depois, vota-se. A reunião termina já depois de o sol se pôr.