159 famílias de refugiados em Cascais recebem cabaz de Natal

São 159 as famílias de refugiados, residentes no concelho de Cascais, que receberam esta sexta-feira um cabaz de Natal oferecido pela Galp, numa associação à ONGD Helpo e à Câmara Municipal de Cascais.

No total, são 170 os cabazes distribuídos numa altura em que os cristãos ortodoxos se preparam para celebrar o Natal a 6 e 7 de janeiro. Este apoio alimentar terá um impacto num universo de cerca de 500 pessoas.

A entrega dos cabazes decorreu no Centro Logístico de Cascais - C3, que para além de apoiar as operações de envio de ajuda humanitária à Ucrânia é também o ponto de acolhimento de emergência de refugiados no concelho. Participaram na sessão Carla Semedo, Vereadora da Câmara Municipal de Cascais, António Perez Metelo pela Helpo, e Sandra Aparício, Head of Corporate Social Impact na Galp.

Esta é mais uma iniciativa ao abrigo do programa da Galp de apoio à Ucrânia e aos refugiados ucranianos, com um valor global de 6,5 milhões de euros.

As famílias identificadas pelo município de Cascais e pela Helpo como estando em situação de vulnerabilidade social são, na sua esmagadora maioria (155), de origem ucraniana.

Contam-se ainda duas famílias sírias e duas afegãs, com contextos culturais e religiosos distintos, mas também vítimas de conflitos brutais noutras geografias do globo.