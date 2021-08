148 mil jovens entre os 12 e 15 anos vacinados no fim de semana

120 mil jovens dos 12 aos 15 anos vacinados no primeiro dia

Gouveia e Melo recebido com palmas em Cascais: "Não estava à espera"

O fim de semana em que se deu prioridade na vacinação à população entre os 12 e os 15 anos está a terminar, com 148 mil vacinados deste grupo etário. Um êxito para o coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Mello.

O último balanço da estrutura que coordena o plano nacional de vacinação contra a covid-19, com dados até às 18:00 de domingo, indica que foram vacinadas 47 mil pessoas neste dia, das quais, 33 mil dos 12 aos 15 anos.

E, no sábado, vacinaram 128 mil utentes sendo que 115 mil corresponderam ao grupo etário dos mais novos. No total do fim de semana foram 148 mil os adolescentes dessa faixa etária vacinados.

São 409 873 os residentes em Portugal entre os 12 e 15 anos, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística, o que significa que 36 % já levaram a primeira dose da vacina Pfizer. Quem não o fez, pode recorrer aos centros de vacinação no próximo fim de semana, período em que voltam a ser vacinados os de 16 e 17 anos.

Entre 19 e 21 de agosto, 47 mil pessoas entre os 12 e 17 anos tinham agendado a vacina para o próximo período.