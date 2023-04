1.º de Maio. Como (sobre)vive o sindicalismo nos dias que correm

João Castro, 38 anos, é um dos rostos do Sindicato do Proletariado, que celebra amanhã o primeiro aniversário.

Chama-se Sindicato do Proletariado (SP) o mais novo dos sindicatos em Portugal, com ligações a um velho partido (MRPP). João Castro, o coordenador, tem apenas 38 anos. Ainda assim, será dos mais velhos na organização, cuja página online destaca uma imagem de um grupo de jovens, vários racializados, que no seu conjunto farão o protótipo do que internamente os dirigentes apelidam de "trabalhadores desfavorecidos". Faz parte de uma nova era do sindicalismo, ao leme de uma organização que nasceu há precisamente um ano, a 1 de maio de 2022, enquanto sindicato independente (sem ligação a nenhuma central sindical). "O que nos motivou foi perceber que o sindicalismo existente, por um conjunto de condicionantes, não estava a dar resposta aos trabalhadores em geral, e sobretudo àqueles a quem nos dirigimos, os mais desfavorecidos." E a tradução não se aplica exatamente aos precários, mas sobretudo aos que têm salários muito baixos, e que são a maioria em Portugal".

João Castro, que é técnico de Manutenção de Aeronaves, aponta o caso do turismo em geral e da restauração em particular, um universo em que "a taxa de sindicalização anda em torno dos 2% e por isso é um campo aberto para grassar a arbitrariedade".

O SP nasceu pela mão de um grupo de trabalhadores "de diferentes áreas, com um âmbito muito geral". Porque, segundo o coordenador, "esses problemas de baixos salários são muito transversais a várias profissões, embora se concentrem mais nalguns setores". E isso reflete-se na própria organização, que abarca pessoas de diferentes áreas. E de diferentes partidos? "Há pessoas que são militantes do MRPP, é verdade (é o meu caso), mas há pessoas que não são filiadas em partido nenhum. Individualmente cada um de nós faz aquilo que entende", afirma João Castro.

O Proletariado contra o corporativismo

"Por princípio, nós somos contra qualquer tipo de corporativismo", diz ao DN, ele que considera importante fazer a defesa dos trabalhadores "coletivamente e de forma transversal às categorias profissionais". Também na forma como está organizado este sindicato dá sinais deste tempo: as reuniões acontecem quase sempre online, e tem uma sede apenas para reuniões pontuais, com outras entidades ou trabalhadores. E esses, são os mais diversos: de empresas de segurança, de limpeza, do retalho, do comércio ou da indústria, entre outros. "Não recusamos apoio a nenhum trabalhador. Todos os que se aproximam de nós encontram disponibilidade para fazermos o que nos é possível."

Nesse apoio está incluído o jurídico e aconselhamento diverso, sem perder de vista "um código do trabalho que é abertamente pró-patronal", diz ao DN.

Ali, no SP, a quota é de 0,5% do salário. Embora não revele números de inscritos, o coordenador garante que, neste primeiro ano de atividade, foram cumpridas as metas estabelecidas: ter associados em todos os distritos do país. "Nós não tínhamos as expectativas muito elevadas, porque sabíamos que nas últimas décadas o sindicalismo vinha assumindo uma lógica de uma correia de transmissão de determinados partidos, do PCP e do PS. E isso não é o que vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores, além de que se reflete na opinião que eles têm do sindicalismo", afirma João Castro, certo de que é (também) por isso que "eles hoje olham para os sindicatos todos com muita desconfiança."

Defende um sindicalismo "adaptado à realidade do tecido empresarial em Portugal, que é composto de forma esmagadora por pequenas e médias empresas, com baixa produtividade, uma produção altamente desorganizada. E isso não tem nada a ver com a competência dos trabalhadores. Tanto que os trabalhadores portugueses vão lá para fora e têm sucesso". Acredita, isso sim, que está sobretudo em causa "a distribuição da riqueza produzida".

Ao mesmo tempo, o coordenador do SP fala da necessidade de o sindicalismo se adaptar à realidade. Neste 1.º de Maio não participa em nenhuma das ações de rua, por não se rever nelas. E aponta ao dedo à maioria dos congéneres, que criou na sociedade a ideia de que "os sindicatos são uns prestadores de serviço". "Por isso, no nosso caso, fica muito claro que os trabalhadores são todos parte integrante do sindicato".

Mário Nogueira, uma luta de 44 anos

Sindicalizou-se no primeiro dia em que começou a trabalhar, enquanto professor do Ensino Básico, no início da década de 80. Foi há 44 anos. Hoje, aos 65, somando 15 no papel de secretário-geral da Fenprof (Federação Nacional dos Professores), continua a acreditar no ideal sindical.

"O trabalho mais importante de um sindicalista ou dirigente sindical é precisamente quando as pessoas estão mais desgastadas, mais cansadas", considera Mário Nogueira, que já leva 15 anos à frente da Fenprof.. © Artur Machado/Global Imagens

Mário Nogueira fez-se pai e avô ao leme do sindicalismo, que não considera um modo de vida, mas sim "uma entrega que nós fazemos para a atividade". Um dos mais emblemáticos dirigentes do país admite que "o sindicalismo tem sofrido muitos ataques ao longos dos anos, nomeadamente por parte daqueles que são o poder ou as entidades patronais, que detestam que alguém ponha em causa as suas posições, não poderem impor sem contestação aquilo que querem". E quando ouve levantarem-se vozes contra os sindicatos, considerando que estão ultrapassados, Nogueira desvaloriza. Porque desde sempre se lembra dessas tentativas. "Tenho memória de ouvir dizer, no final dos Anos 90, que os sindicatos não iam resistir ao dobrar do século. A verdade é que estamos em 2023 e os sindicatos continuam a ter um grande peso".

Todos os dias, a partir de Coimbra para o resto do país, Mário Nogueira continua a exercer a atividade sindical com energia e vontade. "Para estar num sindicato não pode ser alguém que se chateie com o trabalho que faz e vai para lá fazer menos. Isso não é verdade. No sindicato não há horas, não há dias, não há fim de semana. Temos de estar preparados para que, a qualquer hora do dia, às vezes à noite e em plenários que duram até às tantas, seja preciso estar".

Para o secretário-geral da Fenprof, este é um 1.º de Maio "em que as pessoas têm que vir para a rua e reafirmar as suas reivindicações". "O 25 de Abril foi bom exemplo disso. Foi um dos mais participados dos últimos anos. Por isso acho que o 1.º de Maio também vai ter grande dimensão", acredita, sabendo que não faltam razões para isso. Fala desta segunda-feira como uma data incontornável para os sindicatos e para os trabalhadores "assinalarem este dia que é seu, e que infelizmente em algumas empresas não os deixam usufruir dele". Não é o caso da Educação, uma das áreas com maior índice de sindicalização no país.

E que diferenças encontra ele, entre esse tempo de juventude e sangue na guelra, e este, em que novos sindicatos experimentam outras formas de luta - como tem acontecido com as greves convocadas pelo S.T.O.P. (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação)? "A única coisa que mudou verdadeiramente no exercício da nossa atividade foi a velocidade com que as coisas acontecem. Há 40 anos, havia uma reunião no Ministério e tinha de se ir para casa, e no dia seguinte fazer um comunicado, bater à máquina, meter em envelopes e enviar; as pessoas recebiam a informação ao fim de uma semana. Hoje, quando estamos à porta, à saída da reunião, a informação passa imediatamente, nomeadamente através das redes sociais. Mas essa é a faca de dois gumes", admite Mário Nogueira, pois assim "é mais fácil pôr em circulação discursos populistas, que por vezes acabam por mobilizar para ações onde depois se vem a perceber que muitas nem se concluem".

"Para nós, consideramos hoje como considerávamos há 40 anos, o essencial é estar nas escolas com os professores. É aí que o sindicalismo se faz. Ir lá, estar lá, falar com as pessoas. Ouvirmos os problemas delas", afirma o secretário-geral da Fenprof. "É irmos para as negociações e levarmos propostas. Não é chegar lá e dizermos meia-dúzia de frases feitas. É chegar lá e confrontar o nosso patrão - neste caso o Estado, representado pelos governantes. É chegar lá e contestar as suas propostas, com alternativas às que nos são apresentadas. Propostas essas que têm que ter sido construídas e discutidas com os professores".

Mas aí, Nogueira admite que as plataformas digitais são uma boa ajuda. Fala ao DN horas depois de um plenário, a nível nacional, "com mais de mil participações online. Isso é permitir que desde o Algarve ao Minho possamos ao mesmo tempo estar ali todos juntos, a ouvirmo-nos e a partilhar informação".

"O trabalho mais importante de um sindicalista ou dirigente sindical é precisamente quando as pessoas estão mais desgastadas, mais cansadas." Alude à grande manifestação de 11 fevereiro para lembrar que "esses não são os momentos mais difíceis, mas sim aqueles em que se sente maior desânimo e maior cansaço, alguma desmotivação e descrédito".

Conferência internacional assinala 40 anos da Fenprof

Uma Conferência Internacional subordinada ao tema Valorizar a Docência. Dar rosto ao futuro, será o momento alto das comemorações dos 40 anos da Fenprof, no próximo dia 5 de maio, no Auditório Principal da Aula Magna da Universidade de Lisboa.

"Para além de assinalar os 40 anos da Fenprof, a conferência terá uma ampla participação de conferencistas e oradores", explica o secretário-geral, Mário Nogueira, apontando como exemplo António Sampaio da Nóvoa, que fará a conferência de abertura Professores: libertar o futuro! e Howard Stevenson, da Universidade de Nottingham, para a conferência de encerramento, sobre Ativismo na Educação em tempos de crise.

Os 40 anos desta federação cumpriram-se este domingo, 30 de abril. Em declarações ao DN, o líder Mário Nogueira destaca que a a Fenprof tem hoje "muito mais associados do que tinha há 40 anos", negando por isso a ideia de ter perdido, sobretudo no último ano, um número expressivo de sindicalizados para o S.T.O.P. (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação). "No início teríamos 20 mil associados, no máximo, hoje temos perto de 50 mil. O meu sindicato (dos professores da Região Centro) tinha três mil, hoje tem 11 mil", sublinha Nogueira.

