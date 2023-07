08H: "Governo devia ajudar mais os  jovens para que se sentissem atraídos pela indústria" 

Aos 46 anos, Fernando Silva acumula 27 anos de experiência no setor do calçado, sempre ao serviço da mesma empresa, a Procalçado. Excetuando uma breve passagem pela indústria das madeiras, Fernando nunca fez mais nada senão lidar com solas e sapatos, tendo percorrido um longo caminho desde o tempo em que era operador de máquinas, ao cargo que agora tem como chefe de setor. Às 8.00, impreterivelmente, está a entrar ao serviço, para render o turno anterior, já que a fábrica de Vila Nova de Gaia labora em três turnos, ou seja, 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira.

Sob a sua alçada tem uma equipa de 70 pessoas e que, em média, produzem quatro mil pares de solas por dia. Fernando é, tal como a sua mulher, que há oito anos trabalha na Procalçado também, um dos 32 292 trabalhadores que a indústria do calçado tem (números de 2022), distribuídos por 1186 empresas. São menos 136 do que há dez anos, e menos 2332 funcionários, mas que produzem mais cinco milhões de pares ao ano do que então, num total de 80 milhões, e que valorizam melhor o que produzem. Neste período, as exportações cresceram quase 8% em volume e 25% em valor, correspondentes a 76 milhões de pares e 2009 milhões de euros, vendidos ao exterior em 2022. O calçado português chega a 172 países, com um preço médio de 26,4 euros, quase 14% a mais do que em 2012.

Mas a dificuldade em contratar é um problema que condiciona o desenvolvimento das empresas. E se é verdade que a indústria em geral é vista com maus olhos pelos mais jovens, não é menos verdade que as fábricas se têm modernizado, integrando novas tecnologias que criam a necessidade de novas competências. A situação não é exclusiva desta indústria, nem sequer de Portugal, tendo levado a Comissão Europeia a criar, em 2019, o projeto "Open your mind" que pretende dar a conhecer oportunidades de carreira em áreas relacionadas com a inovação e as tecnologias digitais no têxtil, vestuário, calçado e curtumes de seis países -Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Roménia e Polónia - setores considerados "estratégicos" para a economia europeia.

Fernando Silva tem um filho com 17 anos, que acaba de realizar um estágio curricular, na área de marketing, na Procalçado. Não sabe se será este um setor em que o filho irá apostar, uma vez concluídos os estudos, mas admite que a forma de conquistar os jovens passa muito pela remuneração que lhes é dada, mas não só. "O governo devia ajudar mais os jovens. Devia haver mais estágios e mais longos. Num mês aprende-se pouco. E a verdade é que eu, há 27 anos, ganhava mais do que ganham os jovens hoje", defende.