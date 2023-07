00H: Um novo modo de produzir música: um bom microfone, um interface e um computador

É na sua "bolha" (o nome que dá ao estúdio) que mantém vivo o gosto pela música que o acompanha desde jovem. Num dia normal de trabalho, reserva a noite para "produzir" e a manhã para "misturar", mas "depende muito do cliente": "Cheguei a trabalhar só das onze da noite até às cinco da manhã e aí já fazia tudo à noite".

Trabalhar numa "bolha", no entanto, não o limita em nada. Afinal de contas, pode estar de férias no Brasil e "só com o computador tratar de umas coisas finais de algum projeto". Transforma qualquer espaço no seu posto de trabalho e vê isso como muito bom: "Porque podemos ver uma pessoa a passar do outro lado da rua e surgir-nos uma nova ideia. E isso é importante não só na escrita, como na própria produção; o tipo de acordes escolhidos derivados da tal inspiração."

O que possibilita isto é a existência de vários softwares "com recursos que ajudam a chegar a resultados de maneira mais rápida". Antigamente "era muito à base das captações dos sons" e se fosse preciso "um determinado som" ele teria que ser gravado. Mas agora "são várias as plataformas que permitem pôr milhares de samples, prontas a usar".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E assim, em menos de cinco minutos, Alexandre veste a pele de um baterista que se esqueceu das baquetas em casa e usa para isso um pequeno teclado eletrónico - se Buddy Rich, o mais lendário baterista da história do jazz, visse isto, certamente que se iria contorcer.

Se isto já existia antes? Sim, "mas com a mesma facilidade não: os próprios softwares evoluíram. Agora já nos sugerem certos acordes para acrescentarmos às nossas músicas, o que tornou as coisas muito completas e, por sua vez, facilitou o acesso a determinado efeito por exemplo". Além do mais, "há 10 anos não tinhas este microfone", diz Alexandre, contando que o novo aparelho permite simular os de outros de "mil euros e até outros mais caros". "Tenho inclusive o microfone usado pelo Drake no meu computador".

O menos transformou-se em mais. "Com alguns plug-ins consigo poupar em máquinas que me iam ocupar muito espaço, tal como oferecer um pouco melhor ao cliente." E essa é uma aprovação que procura sempre: "Antes de produzir, tento sempre conhecer a pessoa; saber o que quer passar. A partir daí, vou pelas suas referências - artistas que goste de ouvir para ir ao encontro dos gostos dele e assim conseguir conjugar os gostos dele com aquilo que procura."

Os olhos de Alexandre voltaram a focar-se no ecrã. O silêncio denso da "bolha" é interrompido pelos acordes de uma guitarra que "baixou" (fez download). A complexidade tornou-se evidente: ajustes feitos, uma distorção ali e outra acolá; um corte ali e outro acolá; uma cópia ali, uma colagem acolá. As seis cordas parecem ter-se tornado em 12. Como Alexandre disse: "Aqui podes brincar e fazer o que tu quiseres e é isto que depois cativa a criatividade de cada pessoa. É um mundo."