Fulbright atribuiu bolsas a 47 portugueses e 21 americanos

A Fulbright anunciou esta sexta-feira os vencedores dos Fulbright Portugal Awards, que receberam bolsas de estudo e investigação.

A Fulbright pretende promover a união entre os Estados Unidos da América e Portugal, através das áreas de educação e ciência. Este programa oferece bolsas a estudantes e investigadores dos dois países.

Este ano, juntamente com a Foundation for Science and Technology (FCT), Luso-American Development Foundation (FLAD), Instituto Camões e o Governo Regional do Açores, deu a oportunidade a 47 portugueses e 21 norte-americanos, incluindo estudantes, investigadores e professores.

No comunicado do site a comissão destaca a diversidade de áreas de estudo desde a Filosofia, Biologia e Astronomia.