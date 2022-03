Freguesias apresentaram mais de 40 milhões de despesas que ainda não foram pagas

As freguesias apresentaram mais de 40 milhões de despesas com a covid-19 para serem ressarcidas pela administração central e esperam que o novo Governo honre o compromisso, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

"Nós todos os meses até ao dia 15 fazemos o reporte à DGAL [Direção-Geral das Autarquias Locais] das despesas extraordinárias que tivemos com a covid-19. Claro que eu também sei que nem tudo o que chega lá é eletivo para despesas com a covid-19. Mas mesmo assim, numa informação que tivemos, o reporte que as freguesias foram dando ultrapassa os 40/50 milhões de euros", disse à Lusa Jorge Veloso.

O Governo comprometeu-se a compensar municípios e freguesias por despesas assumidas durante o combate à pandemia. Para os municípios foi aprovada inicialmente uma verba de 55 milhões de euros, mas até agora as freguesias ainda não sabem como vão ser apoiadas por estas despesas.

"Vamos tentar agora, com a tomada de posse do novo Governo, quando isso acontecer, voltar a falar nisso", afirmou, destacando que "os municípios foram ou vão ser ressarcidos, as freguesias não tiveram nada que as ajudasse para colmatar estas despesas extraordinárias que tiveram".

Estas despesas e o combate das freguesias à pandemia serão temas de discussão no congresso que a Anafre realiza no próximo fim de semana, em Braga, na sequência das eleições autárquicas de setembro passado.

Jorge Veloso salientou que as freguesias estiveram sempre na linha da frente contra a situação de emergência da covid-19 e nunca fecharam serviços, apesar de "algumas dificuldades" devido ao aumento dos pedidos de apoio, que se mantêm até esta quarta-feira.

"Sabemos o que nos vai chegando, do apoio que é dado pelas freguesias aos cidadãos e a famílias que atravessam dificuldades. E nós temos essa noção, porque nós, na minha zona, em março de 2020 apoiávamos 110 famílias e hoje apoiamos 180. Continuamos a apoiar 180 famílias, quase o dobro do que apoiávamos em 2020", exemplificou o também presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.

O XVIII Congresso da Anafre, com cerca de 1.000 congressistas inscritos, tem sessão de abertura agendada para a tarde da próxima sexta-feira, no Altice Fórum de Braga, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e encerramento previsto para domingo, com o primeiro-ministro, António Costa.