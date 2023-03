"Family Bridges ajuda crianças a viver com um pai que afirmam odiar "

Yvonne Parnell é doutorada em neuropsicologia pela Universidade de Liverpool, Inglaterra. Em 2006, especializou-se em mediação e intervenção em conflitos parentais de alta intensidade. É autora do protocolo Family Bridges (Pontes Familiares) no Canadá. Antes, trabalhou como neuropsicóloga numa unidade de AVC, exerceu psicologia clínica e psicoterapia psicanalítica - individual, conjugal e familiar.

Em que é que consiste o programa Family Bridges?

O Family Bridges tem duas componentes: um workshop para relacionamentos pais-filhos problemáticos e alienados. É um programa educacional e experiencial inovador de quatro dias que ajuda crianças e adolescentes alienados irracionalmente a ajustarem-se e a viver com um pai que afirmam odiar ou temer. São crianças que rejeitam os pais após um divórcio, que recusam ou resistem ao contacto ou cujo contacto com os pais é caracterizado por extremo retraimento ou desprezo grosseiro. Ajuda crianças que, tradicionalmente, o tribunal e os terapeutas consideram inacessíveis. É conhecido pelos tribunais como "o último recurso". Outra componente é o Family Bridges Aftercare Protocol [programa de acompanhamento pós-intervenção], um protocolo conduzido por um profissional que se encontra com o pai alienador e o seu advogado por um período mínimo de 90 dias, sem contacto ordenado pelo tribunal. Foi elaborado para funcionar com a supervisão do tribunal e está estruturado para ajudar o progenitor alienador a: entender, reconhecer e demonstrar aprendizagem sobre alienação parental; demonstrar responsabilidade pelos comportamentos alienantes que são maus-tratos psicológicos; aprender e atender às necessidades emocionais e psicológicas de filhos após o divórcio, e aprender a ser pai.

Como é aplicado?

Os workshops Family Bridges e o Family Bridges Aftercare Protocol são conduzidos por uma equipa de dois profissionais treinados nas questões graves do divórcio.

A vossa clínica é privada, quem paga os custos?

Normalmente, o tribunal ordena que o pai-alvo pague pelo workshop Family Bridges. O pai alienante paga pelo protocolo de pós-intervenção, como uma demonstração de sua vontade para perceber porque é que o tribunal considera que o seu comportamento é abusivo para com os filhos e para aprender formas mais saudáveis de parentalidade.

Existem casos em que é o próprio alienador a solicitar o programa?

Não conheço nenhum caso de pedido de intervenção ou de ajuda de qualquer tipo.

Quais são os efeitos práticos deste tipo de intervenção?

Os dois objetivos principais do workshop Family Bridges são: 1) preparar as crianças para cooperar com ordens judiciais que exigem que vivam com um dos pais que rejeitam e 2) melhorar a qualidade do relacionamento entre pais e filhos.

Qual é a sua eficácia?

Um dos estudos do Family Bridges, que envolveu 83 crianças, constatou uma melhoria na cooperação com as ordens judiciais de 15 % para 94% depois de frequentadas as sessões; e uma redução na manifestação de alienação parental da criança de 100% para 6 %.

Em que países é aplicado?

Existem pessoas treinadas na Austrália, África do Sul, Itália, Israel, Eslovénia, Suécia, Inglaterra, Canadá e vários estados dos EUA. C.N.