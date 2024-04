"Chegámos a um ponto sem retorno", dizem médicos. Reunião de hoje com ministro é decisiva

O Ministério da Saúde e os sindicatos médicos voltam a reunir esta sexta-feira. O encontro fecha uma semana de pressão com o anúncio de "uma tragédia no SNS em novembro ", caso não haja acordo. Para os sindicatos, que vão entregar ao ministro uma proposta conjunta com três pontos, haverá acordo se houver vontade política. Os médicos querem a reposição das 35 horas semanais, aumento para todos de 30% e a reposição das 12 horas de urgência.