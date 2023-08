Cartazes contra abusos sexuais na Igreja colocados em Lisboa, Loures e Algés

Cartazes em que se denunciam os abusos sexuais a crianças na Igreja portuguesa surgiram esta quarta-feira de manhã em três locais de Lisboa, Loures e Algés.

Uma das promotoras dos cartazes, Telma Tavares, publicou na rede X (ex-Twitter) uma mensagem: "A cidade está deserta E alguém escreveu em toda a parte Nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas".

"Mais de 4.800 crianças abusadas pela Igreja católica em Portugal" é a frase, em inglês, ilustrada por 4.800 pontos que representam cada uma das vítimas, e colocada em cartazes em Lisboa, Loures e Algés.

A publicação na rede social X mostra as fotos dos três cartazes.

A ideia deste movimento "This is our memorial" (Este é o nosso memorial) nasceu no Twitter e os promotores fizeram uma recolha de fundos que permitiu a colocação dos cartazes.

A iniciativa surgiu no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que começou na terça-feira em Lisboa e que se prolonga até domingo.

O Papa Francisco chegou esta quarta-feira a Portugal, onde permanecerá até domingo, com uma visita a Fátima no sábado.